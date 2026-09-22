Primavera em SP começa com ventos de até 100 km/h e chuva intensa

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São Paulo amanheceu sob alerta de tempestades severas no início da primavera. Uma frente fria encontrou ar quente e úmido, gerando chuvas intensas, granizo e ventos de até 100 km/h até quarta-feira. Autoridades alertam para riscos de alagamentos, quedas de árvores e falta de energia. Redobre a atenção.

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Depois de uma segunda-feira de quase 30 graus, São Paulo amanheceu nesta terça-feira, 22, data do início da primavera, sob alerta para tempestades severas. A mudança foi provocada pela chegada de uma frente fria pelo Sul do país, que avançou para o Sudeste e encontrou sobre o estado paulista uma atmosfera quente e carregada de umidade. A combinação de ventos frios com umidade e ar quente produz chuva intensa, granizo e ventos fortes em poucas horas.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e a Defesa Civil emitiram alertas para tempestades em São Paulo até quarta-feira, 23. A previsão é de chuvas de até 100 milímetros por dia, granizo e rajadas de vento que podem chegar a 100 km/h. As condições elevam o risco de alagamentos, enxurradas, quedas de árvores, destelhamentos e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Para quem estiver na rua, a orientação é redobrar a atenção diante da possibilidade de mudanças rápidas nas condições do tempo. Durante a ocorrência de raios e ventos fortes, é recomendável evitar áreas sujeitas a alagamentos e não permanecer próximo a árvores, postes, estruturas metálicas ou locais que possam oferecer risco de queda de objetos.

A virada tem uma explicação meteorológica. A frente fria que chegou ao Sudeste avançou depois de provocar temporais e ventos fortes em Santa Catarina. Em São Paulo, ela encontrou uma massa de ar quente e úmida, resultado do calor dos últimos dias. Na segunda-feira, a capital chegou perto dos 30 graus, criando uma atmosfera com grande disponibilidade de energia e umidade.

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A aproximação do ar frio funciona como um gatilho para essa instabilidade. Quando a frente fria avança, o ar quente é forçado a subir e entra em contato com uma camada de ar mais frio. Esse movimento favorece a formação de nuvens de grande desenvolvimento vertical, responsáveis por pancadas intensas, raios, granizo e rajadas de vento.

A queda de temperatura é outra consequência da passagem do sistema. Depois do calor de segunda-feira, a capital deve ter temperaturas mais amenas nesta terça e, principalmente, na quarta-feira.

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O episódio ocorre ainda em um cenário de chuvas excepcionalmente elevadas em setembro na capital. Com o solo já bastante úmido e córregos e rios mais suscetíveis a transbordamentos, uma nova rodada de precipitações intensas aumenta o potencial para alagamentos e quedas de árvores. A chegada da primavera, portanto, começa com uma mudança brusca no tempo — e com a necessidade de atenção redobrada para os temporais previstos nas próximas horas.