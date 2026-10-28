Previsão do tempo: Sudeste e Centro-Oeste recebem alerta de chuvas fortes

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O Inmet emitiu alertas de chuvas fortes e ventos intensos para o Sudeste e Centro-Oeste do Brasil nesta quinta-feira, 29. Espera-se até 100mm de chuva e rajadas de 100 km/h, com riscos de cortes de energia, alagamentos e queda de árvores. Entenda as regiões mais afetadas e as causas do fenômeno meteorológico.

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O Sudeste e Centro-Oeste do país devem receber pancadas de chuva forte na próxima quinta–feira, 29, segundo dois alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), emitidos nesta quarta, 28. Chuvas intensas devem ocorrer no norte de São Paulo, no triângulo mineiro, no sul do Rio de Janeiro e Goiás, além de partes do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.

De acordo com os alertas do Inmet, o acumulado de chuva nas áreas pode chegar a 100 milímetros, além de ocorrerem ventos intensos, com rajadas de até 100 km/h. A organização alerta para possíveis cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e risco de descargas elétricas.

A parte afetada pelo alerta mais perigoso (alerta laranja) é o norte de São Paulo, sul de Minas Gerais, oeste do Rio de Janeiro, e a metade sul de Goiás. O alerta amarelo, mais abrangente, afeta todo o Centro-Oeste, grande parte de Minas Gerais e Rio de Janeiro, além de São Paulo e Paraná por inteiro.

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Informações do Climatempo mostram que a mudança está relacionada a um cavado meteorológico — região de baixa pressão com flutuação nos ventos —, presente em médios e altos níveis da atmosfera. Esse fenômeno tem se deslocado para o leste de forma gradual, e está associado ao aumento da umidade e aquecimento durante o dia.

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Além dos alertas para as regiões, áreas como o norte de Santa Catarina e a região ao redor de Salvador, capital da Bahia, também devem ser afetadas pelo alerta mais “brando” do Inmet, que registra apenas acumulados de chuva e chuvas intensas.