A segunda quinzena de novembro será marcada por calor, umidade elevada e pancadas de chuva em praticamente todo o Brasil. A combinação desses fatores, típica da primavera, deve favorecer a formação de nuvens carregadas e temporais, principalmente durante as tardes e noites. Segundo a previsão do Climatempo, áreas de instabilidade devem persistir ao longo da semana, com possibilidade de grandes volumes de precipitação e transtornos em regiões urbanas.

A situação exige atenção especialmente porque algumas localidades podem registrar volumes expressivos de chuva em intervalos curtos — como ocorreu no domingo, 15 —, aumentando o risco de alagamentos repentinos. Entre os dias 16 e 23 de novembro, a previsão indica acumulados de 100 a 200 milímetros em pontos de estados como Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Pará, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e no Distrito Federal.

Previsão da semana de 16 a 23 de novembro, de acordo com o Climatempo:

Região Sudeste: O início da semana exige atenção para a chuva forte no norte de Minas Gerais, especialmente nas áreas próximas à divisa com a Bahia. O Espírito Santo e o Rio de Janeiro também estão sujeitos a pancadas intensas. Na terça, 17, o risco permanece principalmente em Minas e no Espírito Santo. Em São Paulo, o risco de temporais tende a diminuir a partir de terça, embora ainda possa chover na metade norte do estado. A partir de quarta, 18, o destaque passa a ser a elevação das temperaturas: na capital fluminense, os termômetros podem marcar 32°C na quarta, 34°C na quinta e 36°C na sexta. Em São Paulo, as máximas devem ficar próximas dos 30°C a partir de quarta, chegando a 32°C no sábado, 21. No interior paulista, cidades como Votuporanga e Fernandópolis podem alcançar 35°C na sexta.

Região Sul: Uma frente fria avança pelo Rio Grande do Sul na terça-feira, com previsão de chuva pontualmente forte, raios e possibilidade de granizo isolado. As rajadas de vento podem chegar a 70 km/h em áreas do oeste, da Campanha, do centro, dos vales e das Missões. Em alguns pontos, a chuva pode se aproximar de 50 milímetros em curto intervalo, com risco de alagamentos e enxurradas. A instabilidade deve continuar entre quarta e sexta-feira, com possibilidade de novos temporais. Na quinta, as rajadas podem atingir 60 km/h, acompanhadas de raios e granizo isolado. Para sexta, a previsão indica acumulados pontuais acima de 80 milímetros na metade norte gaúcha e em áreas do oeste, da Serra e do litoral sul de Santa Catarina.

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Região Centro-Oeste: O calor e a umidade devem favorecer a ocorrência de pancadas fortes entre segunda e terça. A atenção se concentra principalmente em Mato Grosso e no norte de Goiás, onde algumas áreas podem acumular de 100 a 200 milímetros de chuva no período. A combinação de umidade abundante e condições atmosféricas favoráveis à formação de nuvens carregadas mantém a região sob alerta para chuva intensa.

Região Norte: A chuva mais intensa deve se concentrar em Tocantins, no sul e no leste do Pará e em áreas de Rondônia e do Amazonas. Em Santarém e no norte paraense, por outro lado, o aumento das pancadas não deve representar uma mudança suficiente para reverter o quadro de pouca chuva e queimadas que afeta essas localidades.

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Região Nordeste: A Bahia concentra os principais pontos de atenção. Nesta segunda, o sul do estado pode registrar chuva forte, enquanto na terça a instabilidade deve continuar principalmente no sul e no oeste baiano. Sergipe e Alagoas também podem ter pancadas intensas nesta segunda. A previsão, porém, não indica chuva generalizada: a distribuição será irregular, com diferenças importantes entre as áreas da região.