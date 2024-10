Previsão de chuvas fortes em São Paulo causa alertas à população

Essa quinta-feira, 17, a Defesa Civil começou o dia com alerta para a população sobre a previsão de chuvas intensas no fim de semana. Ventos podem ultrapassar os 60 km/h e há possibilidade de queda de granizo. Junto foram repassadas orientações de cuidados que população deve ter, entre eles, carregar os celulares com antecedência, desligar aparelhos eletrônicos das paredes e tomar atenção as informações climáticas.

Os avisos chegam depois de os paulistanos terem sido pegos de surpresa por uma tempestade de ventos e chuva forte, que transformou São Paulo em um caos, na última sexta-feira, 11. Na hora da tempestade, a iluminação pública das principais avenidas centrais, piscavam, até que algumas apagaram de vez. Sete pessoas morreram e 2,1 milhões de clientes da Enel ficaram no escuro. Seis dias depois do apagão, 74 mil locais continuam sem energia. As imagens de satélite da Nasa do dia 16 mostram que em grande parte da cidade o serviço de iluminação foi restabelecido, mas em algumas áreas periféricas continuam sem energia.

São Paulo será o estado mais atingido pelas chuvas neste fim de semana. O acúmulo de calor e a umidade dos últimos dias, combinado com um novo sistema frontal pelo Sul, são as condições climáticas que devem provocar instabilidades, segundo Humberto Barbosa, coordenador do Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélites, “do centro do estado ao norte”. Na sexta-feira, as chuvas mais intensas são esperadas no interior, na região de Ribeirão Preto, que fica no noroeste do estado, e no sábado, na capital e sul do estado. “Mas ela não devem ser tão severa como na semana passada”, disse à Veja o especialista. Na última sexta-feira, os ventos passaram dos 100 km/h. No fim de semana, devem chegar ao máximo aos 60 km/h, segundo a Defesa Civil.

No sábado, o sistema se desloca para o Rio de Janeiro e para Belo Horizonte, provocando eventos extremos.