Chuva em SP deixa 7 mortos e 1,6 milhão de pessoas sem energia elétrica

Mais de 14 horas após o temporal que atingiu a cidade de São Paulo, cerca de 1,6 milhão de pessoas continuam sem fornecimento energia elétrica em suas casas. Há relatos de casas sem luz no Campo Limpo, Bela Vista, Sacomã, Perdizes, Pinheiros, Ipiranga, Butantã, Vila Sônia, Cambuci, Capão Redondo e outras regiões da cidade. Ontem, por volta das 20h, 2,1 milhões de clientes tiveram o serviço interrompido. Na manhã deste sábado, 12, a Enel afirmou que restabeleceu a energia para 500 mil clientes.

A empresa afirma que mobilizou 800 equipes, somando 1.600 técnicos, em um plano de emergência para restabelecer o fornecimento. Os ventos que alcançaram 107,6 km/h, maior velocidade registrada pela Defesa Civil desde 1995, derrubaram parte da rede e será preciso consertar ou refazer quilômetros de fiações. Mais de 140 árvores caíram, mas não há relatos de desabamentos.

Por conta do que chamou de “evento extremo”, a empresa não forneceu nenhuma previsão para o restabelecimento completo do fornecimento de energia. Em entrevista coletiva, a Enel afirmou que 17 linhas de alta tensão foram prejudicadas e que trabalha para recuperar o prejuízo.

Temporal deixou sete mortos

As fortes chuvas e rajadas de vento que atravessaram o interior do estado de São Paulo do Oeste em direção ao litoral, atingindo a capital no começo da noite de sexta, 11, provocaram quedas de árvores e muros. Três pedestres – uma mulher, uma criança e um idoso – foram atingidos pela queda de um muro de blocos por volta das 18h, no bairro Samambaia, em Bauru, no interior paulista, segundo a Defesa Civil estadual. Na região metropolitana de São Paulo, uma pessoa morreu atingida por uma árvore. Em Cotia, duas pessoas foram atingidas pela queda de um muro e foram socorridas, mas morreram no hospital. Em Diadema, na Grande SP, uma pessoa morreu atingida por uma árvore.

Continua após a publicidade

As chuvas atingiram diversas cidades do interior, com registro de precipitação com granizo e queda de árvores em Presidente Prudente e em Nova Odessa.

Previsão do tempo para sábado, 12

A previsão do tempo para esse fim de semana indica que temporais devem atingir grande parte do país, principalmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Depois da formação de uma frente fria durante a semana, uma nova frente fria está prevista para o fim de semana. Chuvas de até 100 milímetros por dia, com ventos intensos de até 100 km/h, devem atingir boa parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso, sul de Goiás e sudoeste de Minas Gerais.

*Com informações da Agência Brasil