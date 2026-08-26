Plataforma conecta desafios da Amazônia a startups e soluções de tecnologia

Uma nova plataforma de inovação aberta pretende conectar desafios da Amazônia a startups, pesquisadores, empresas de tecnologia e instituições interessadas em desenvolver soluções para a região.

Criada pelo Instituto CERTI Amazônia e pela Fundação CERTI em parceria com o Grupo Siemens, a ferramenta, chamada Loopi, permite que organizações apresentem demandas e encontrem parceiros com capacidade tecnológica para desenvolver projetos.

A plataforma foi apresentada nesta semana em Macapá (AP), durante o nexBio Amazônia, programa de inovação sustentável realizado pela Swissnex no Brasil em parceria com a Embaixada da Suíça no Brasil e a Universidade de St Gallen.

O primeiro teste da ferramenta reuniu 19 startups e pesquisadores para avaliar soluções capazes de atender a dois desafios apresentados pela Unifique, empresa que adquiriu os direitos de exploração da faixa de 700 MHz do 5G nos estados da Amazônia.

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A proposta é que empresas, órgãos públicos e outras organizações possam cadastrar problemas ou demandas estratégicas na plataforma.

A partir disso, startups, institutos de ciência e tecnologia, pesquisadores e empresas de base tecnológica podem identificar oportunidades de colaboração e apresentar soluções.

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Segundo Daniel Penz, desenvolvedor de novos negócios do Instituto CERTI Amazônia, a ferramenta busca aproximar quem enfrenta um problema de quem possui conhecimento e tecnologia para solucioná-lo.

A expectativa dos criadores é que os projetos desenvolvidos a partir da plataforma combinem inovação tecnológica com geração de renda e melhoria da qualidade de vida na região.

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A iniciativa também pretende facilitar a conexão entre soluções desenvolvidas localmente e organizações capazes de levá-las a uma escala maior.