Planeta acumula calor em ritmo recorde e pode ultrapassar limite de 1,5°C até 2030

O planeta continua aquecendo em ritmo acelerado e está cada vez mais próximo de ultrapassar um dos principais limites estabelecidos pela ciência climática. Um relatório divulgado nesta quinta-feira (11) por mais de 70 pesquisadores de 17 países concluiu que o aquecimento provocado pelas atividades humanas atingiu 1,37°C em 2025 em relação aos níveis pré-industriais. Mantido o ritmo atual de emissões, o mundo deverá superar a marca de 1,5°C em aproximadamente quatro anos.

A pesquisa faz parte da iniciativa Indicators of Global Climate Change (IGCC), considerada uma das principais atualizações anuais sobre o estado do sistema climático. Os resultados reforçam alertas recentes da Organização Meteorológica Mundial (OMM), que descreveu o clima da Terra como mais desequilibrado do que em qualquer outro momento da era observacional.

O planeta está acumulando calor mais rapidamente

O dado que mais chamou a atenção dos pesquisadores não foi apenas a temperatura média global, mas a velocidade com que o sistema climático está armazenando energia.

Os cientistas identificaram um novo recorde no chamado “desequilíbrio energético da Terra”, indicador que mede a diferença entre a energia recebida do Sol e a quantidade de calor devolvida ao espaço. Quando essa diferença aumenta, mais calor fica retido no planeta.

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Segundo o estudo, esse desequilíbrio mais que dobrou desde o fim do século passado, indicando que oceanos, atmosfera, solos e geleiras continuam absorvendo quantidades crescentes de energia.

Para os pesquisadores, esse é um dos sinais mais preocupantes porque aponta para aquecimento adicional já contratado para os próximos anos, mesmo que as emissões comecem a cair.

Emissões seguem em níveis históricos

O avanço do aquecimento ocorre em um momento em que as emissões globais de gases de efeito estufa continuam próximas dos maiores níveis já registrados.

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O relatório estima que as emissões chegaram a 56,8 bilhões de toneladas de CO₂ equivalente em 2024, impulsionadas principalmente pela queima de petróleo, carvão e gás natural.

Os pesquisadores afirmam que praticamente todo o aquecimento observado na última década pode ser atribuído às atividades humanas. O impacto de fenômenos naturais, como El Niño e La Niña, foi considerado secundário diante do efeito acumulado das emissões.

A taxa de aquecimento também permanece elevada. Entre 2016 e 2025, a temperatura aumentou cerca de 0,27°C por década, ritmo considerado excepcionalmente alto pelos climatologistas.

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Meta de 1,5°C está cada vez mais próxima

A marca de 1,5°C tornou-se uma referência internacional após o Acordo de Paris, firmado em 2015.

Embora o limite se refira a uma média de longo prazo e não a um único ano isolado, os cientistas alertam que a distância até esse patamar está diminuindo rapidamente.

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O novo levantamento calcula que o orçamento global de carbono restante para manter o aquecimento abaixo de 1,5°C caiu para cerca de 130 bilhões de toneladas de CO₂. No ritmo atual de emissões, esse espaço seria consumido em aproximadamente três anos.

Oceanos mostram sinais crescentes de estresse

Grande parte do calor adicional gerado pelo efeito estufa está sendo absorvida pelos oceanos.

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O relatório aponta que as ondas de calor marinhas estão se tornando mais frequentes e duradouras. Em 2025, o planeta registrou 65 dias de ondas de calor marinhas, fenômeno que afeta ecossistemas, pesca e cadeias alimentares. O número de dias com esse tipo de evento mais do que triplicou desde o início da década de 1990.

A preocupação é reforçada por avaliações recentes das Nações Unidas, que identificaram um agravamento do estresse nos oceanos em decorrência do aquecimento, da poluição e da elevação do nível do mar.

Nível do mar sobe cada vez mais rápido

Outro indicador que preocupa os pesquisadores é a aceleração da elevação dos oceanos.

Segundo o estudo, o nível médio do mar atingiu um novo recorde em 2025, acumulando aumento de cerca de 23 centímetros desde o início do século XX. A expansão térmica da água e o derretimento de geleiras e mantos de gelo são os principais responsáveis pelo avanço.

Embora o aumento pareça pequeno, especialistas alertam que ele já amplia a frequência de enchentes costeiras e a erosão em regiões baixas e densamente povoadas.

Eventos extremos tendem a se intensificar

O aquecimento também está associado ao aumento da frequência e da intensidade de eventos climáticos extremos.

Nos últimos anos, diferentes regiões do planeta enfrentaram ondas de calor recordes, secas prolongadas, enchentes e incêndios florestais. Dados do programa europeu Copernicus mostram que 2025 foi o terceiro ano mais quente já registrado, atrás apenas de 2024 e 2023.

Os pesquisadores afirmam que os efeitos já são observados em praticamente todos os continentes e devem se tornar mais intensos à medida que a temperatura média continua subindo.

Cientistas pedem ação mais rápida

Apesar do crescimento das energias renováveis e da desaceleração do aumento das emissões em comparação com os anos 2000, os autores do relatório afirmam que o ritmo atual de redução ainda está longe do necessário.

A avaliação conclui que a década atual será decisiva para determinar se o mundo conseguirá limitar os impactos mais severos das mudanças climáticas ou se entrará em uma trajetória de aquecimento mais intensa e prolongada.

Para os cientistas, a mensagem central dos novos dados é simples: o planeta continua aquecendo, o estoque de calor acumulado cresce rapidamente e a janela para evitar níveis mais perigosos de aquecimento está ficando cada vez menor.