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Os efeitos do supertufão Champi, considerado a maior tempestade de 2026

Também apelidado de "ciclone monstro", fenômeno atingiu patamar equivalente a um furacão de categoria 5 enquanto se deslocava sobre o Mar das Filipinas

Por Gabriela Caputo 21 out 2026, 17h05 | Atualizado em 21 out 2026, 17h25
Mapa de satélite mostrando a trajetória de um tufão sobre o Oceano Pacífico, com o olho da tempestade visível a leste das Filipinas. Uma linha colorida indica a rota do tufão, passando perto de Manila, Taipé, Xangai e Tóquio
Imagens de satélite mostram a trajetória do supertufão Champi, que atingiu seu ápice na madrugada desta quarta-feira, 21 de outubro. (Zoom Earth/Reprodução)
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O supertufão Champi, formado no Pacífico Ocidental, tornou-se a mais forte tempestade de 2026 nesta quarta-feira, 21, quando alcançou o nível máximo da escala Saffir-Simpson, que classifica os ciclones tropicais de acordo com a velocidade máxima sustentada dos ventos — nesse caso, chegou a aproximadamente 296 km/h, com rajadas máximas de 361 km/h.

Também apelidado de “ciclone monstro”, o fenômeno atingiu um patamar equivalente ao de um furacão de categoria 5 enquanto se deslocava sobre o Mar das Filipinas, a leste das Filipinas e a sudeste de Taiwan. Além de ventos fortíssimos, o supertufão pode causar chuvas volumosas, alagamentos e deslizamentos de terra.

Na quinta-feira passada, Champi se iniciou como uma tempestade tropical, levando menos de dois dias para se fortalecer. No sábado, ficou a menos de 16 quilômetros de Guam, território insular dos EUA na Micronésia — o que levou à adoção de medidas de emergência no local. A intensificação do supertufão nos últimos dias se deve, em parte, a temperaturas oceânicas mais altas: a superfície do mar estava próxima de 30°C, o que favoreceu o fenômeno.

De acordo com o New York Times, meteorologistas apontam que a tempestade deve seguir trajetória em sentido noroeste, enfraquecendo nos próximos dias, graças ao contato com águas oceânicas mais frias. Por enquanto, além de Taiwan, partes da China, de Hong Kong e das Filipinas estão sob alerta.

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