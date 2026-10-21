Os efeitos do supertufão Champi, considerado a maior tempestade de 2026

O supertufão Champi, formado no Pacífico Ocidental, tornou-se a mais forte tempestade de 2026 nesta quarta-feira, 21, quando alcançou o nível máximo da escala Saffir-Simpson, que classifica os ciclones tropicais de acordo com a velocidade máxima sustentada dos ventos — nesse caso, chegou a aproximadamente 296 km/h, com rajadas máximas de 361 km/h.

Também apelidado de “ciclone monstro”, o fenômeno atingiu um patamar equivalente ao de um furacão de categoria 5 enquanto se deslocava sobre o Mar das Filipinas, a leste das Filipinas e a sudeste de Taiwan. Além de ventos fortíssimos, o supertufão pode causar chuvas volumosas, alagamentos e deslizamentos de terra.

Na quinta-feira passada, Champi se iniciou como uma tempestade tropical, levando menos de dois dias para se fortalecer. No sábado, ficou a menos de 16 quilômetros de Guam, território insular dos EUA na Micronésia — o que levou à adoção de medidas de emergência no local. A intensificação do supertufão nos últimos dias se deve, em parte, a temperaturas oceânicas mais altas: a superfície do mar estava próxima de 30°C, o que favoreceu o fenômeno.

De acordo com o New York Times, meteorologistas apontam que a tempestade deve seguir trajetória em sentido noroeste, enfraquecendo nos próximos dias, graças ao contato com águas oceânicas mais frias. Por enquanto, além de Taiwan, partes da China, de Hong Kong e das Filipinas estão sob alerta.