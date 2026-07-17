O fim de semana será de sol em todo Sudeste

Ler Resumo





São Paulo tem veranico a partir desta sexta (17), com sol, ar seco e temperaturas elevadas para julho, mas manhãs frias. A massa de ar seco inibe nuvens, gerando grande amplitude térmica. O litoral paulista terá tempo bom, ideal para aproveitar a praia, apesar da água fria.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Depois de uma semana gelada, a partir desta sexta-feira, 17, São Paulo entra em um período de veranico, com predomínio de sol, ar mais seco e temperaturas acima da média para julho. A mudança radical se deve, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, à atuação de uma massa de ar seco sobre a região Sudeste. Ela inibe a formação de nuvens e permite maior incidência de radiação solar durante o dia. Com céu limpo e pouca umidade, a temperatura sobe rapidamente à tarde, mas as manhãs continuam frias. O clima será marcado por grande amplitude térmica, com diferenças de mais de dez graus entre as primeiras e as últimas horas do dia.

Para quem pretende ir ao litoral paulista, o tempo ajuda. A previsão indica sol entre poucas nuvens e temperaturas agradáveis, sem expectativa de chuva significativa. No entanto, a água do mar continua fria, típica do inverno. O cenário é mais favorável para caminhar, tomar sol e aproveitar a praia do que, propriamente, para um banho prolongado. Em todo o Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, o tempo permanece firme e mais quente.

Mas, no Rio Grande do Sul, as autoridades estão em alerta. A previsão é de chuva forte, provocada por uma área de baixa pressão sobre a Argentina, combinada com o transporte de umidade pelo Jato de Baixos Níveis, formado por ventos que transportam grande quantidade de umidade e são popularmente chamados de rios voadores. Há também previsão de rajadas de vento em diversas regiões do estado.