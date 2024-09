Novos incêndios atingem o Parque da Chapada dos Veadeiros

Nesta quinta-feira, 26, o Parque da Chapada dos Veadeiros, localizado no nordeste de Goiás, foi fechado devido à volta dos incêndios, que começaram no dia anterior próximo à Vila de São Jorge, que fica bem na entrada. Por volta da meia noite, as chamas foram controladas, mas continuam os trabalhos de rescaldo e monitoramento de mais de sessenta brigadistas do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodversidade (ICMBio), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e do Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

No início do mês a região foi vítima de um incêndio que devastou 10 mil hectares. Desde 2001, o local foi declarado Patrimônio Natural da Humanidade, pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). O parque faz parte do Cerrado que perdeu 4 milhões de hectares para o fogo, de janeiro a agosto, um aumento de 85% comparado com o mesmo período do ano passado, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A área perdida corresponde a soma de 26 cidades de São Paulo. A onda de calor que entrou no Brasil na segunda-feira fez disparar os alertas de risco de incêndios. Ainda não há previsão de abertura do parque.

Recorde em emissão de carbono

Até a última segunda-feira, 23, foram detectados 202.102 focos de incêndio no Brasil, 98% a mais que em 2023 e a maior marca dos últimos sete anos. O Brasil bateu recorde de emissão de carbono, que são monitoradas há 20 anos pelo Serviço de Monitoramento Atmosférico Copernicus, da União Europeia, que faz esse trabalho. As maiores chaminés do país são Amazonas, seguido de Matogrosso do Sul. Apesar de ocuparem o topo do ranking, foram os estados do Sudeste e Centro-Oeste que tiveram o maior crescimento de emissão de carbono, no comparativo deste ano com o passado. O aumento foi de 202 e 248 respectivamente. O Nordeste destacou-se por ter diminuído em 3% -o que é pouco, mas muito positivo.

