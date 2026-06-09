Nova tecnologia nuclear começa a ser avaliada em Santa Catarina

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A ANSN deu sinal verde para a análise técnica do 1º reator modular pequeno (SMR) do Brasil, um avanço crucial para a segurança energética e descarbonização. Com capacidade de 300 MW, o SMR será instalado em Santa Catarina pela Diamante Energia, posicionando o país na vanguarda das tecnologias nucleares limpas. Entenda o impacto.

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A Autoridade Nacional de Segurança Nuclear (ANSN) deu sinal verde para a análise técnica que permitirá a implementação do primeiro reator modular pequeno (SMR) do Brasil.

O SMR, sigla em inglês para “Small Modular Reactor”, nada mais é que um reator nuclear compacto, capaz de gerar até 300 MW de energia. Para o setor, essa etapa regulatória representa um avanço significativo brasileiro na consolidação de tecnologias nucleares modernas. Além disso, fortalece a segurança energética do país e amplia a discussão sobre a descarbonização das atividades produtivas nacionais.

A instalação do reator modular pequeno em Santa Catarina será conduzida pela Diamante Energia. Neste estágio de avaliação do projeto, a ANSN trabalha para garantir que a área que vai receber o empreendimento esteja em conformidade com os requisitos de segurança.

O avanço entre o órgão regulador e o setor privado é estratégico, pois posiciona o Brasil em um contexto de liderança frente aos desafios climáticos crescentes, permitindo a ampliação da capacidade de energia limpa.