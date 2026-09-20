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RS tem alerta de temporal e ventos ‘destrutivos’; veja as áreas afetadas

Inmet colocou a região sob alerta vermelho a partir desta segunda-feira, com instabilidade já na madrugada

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 set 2026, 14h50 | Atualizado em 20 set 2026, 23h47
Pessoas atravessando uma rua molhada sob chuva forte, à noite. Uma pessoa no centro segura um guarda-chuva marrom com bolinhas brancas, vestindo camiseta azul e calça preta. À esquerda, uma mulher com guarda-chuva rosa e à direita, outra pessoa com guarda-chuva azul. Um ônibus com faróis acesos se aproxima ao fundo
Chuva em São Paulo (Bruno Escolastico Sousa Silva/NurPhoto/Getty Images)
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A formação de um novo ciclone extratropical próximo à Argentina a partir deste domingo, 20, e o avanço de uma área de instabilidade colocou parte da região sul novamente sob alerta vermelho para tempestades. De acordo com o Inmet, quase todo o Rio Grande Sul, o sul e oeste de Santa Catarina e o oeste do Paraná podem ter chuva superior a 100 mm/dia, ventos de até 100 km/h e possibilidade de queda de granizo ao longo da segunda-feira, 21.

Segundo previsões do Metsul, o Rio Grande do Sul será o estado mais afetado, com vendavais intensos, “e alguns até destrutivos”. “O cenário indicado pelos modelos numéricos é muito preocupante, o que nos leva a considerar um risco alto a crítico de danos, especialmente no Rio Grande do Sul, sobretudo na madrugada e manhã desta segunda-feira”, alerta o órgão.

Mapa da região sul do Brasil e países vizinhos, com uma grande área em vermelho cobrindo o Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina e Paraná, e cidades como Porto Alegre, Caxias do Sul, Erechim e Passo Fundo destacadas
Alerta vermelho do Inmet: alerta vermelho de tempestade foi emitido para esta segunda-feira, 21 (Inmet/Reprodução)

Segundo as previsões, os temporais chegam pelo extremo sul do estado no início desta madrugada, avançando nas horas seguintes para todo o território gaúcho. Porto Alegre e a região metropolitana devem ser atingidas ainda na madrugada, e algumas regiões do sul e leste do estado podem ter rajadas de vento de até 150 km/h.

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“O vento terá potencial de derrubar árvores, causar destelhamentos, colapso de estruturas, derrubar postes e gerar e cortes de energia”, alerta a previsão, apontando também a chance da formação de supercélulas de tempestade com ocorrência de tornados, granizo e microexplosões atmosféricas.

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Mapa meteorológico do sul do Brasil e países vizinhos, mostrando a intensidade do vento máximo a 10m em km/h. As cores variam de verde (0-10 km/h) a roxo (140-150 km/h), indicando ventos fortes sobre o oceano e partes do continente, especialmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A data da rodada é 20/09/2026.
Ventos intensos: áreas em roxo podem ter rajadas de até 150 km/h (MetSul/Reprodução)
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Além do Rio Grande do Sul, o Inmet indica que partes de Santa Catarina e Paraná podem registrar temporais em menor intensidade na segunda-feira, com risco de chuvas fortes e ventania também em partes do Mato Grosso do Sul e de São Paulo até terça-feira, 22.

 

 

 

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