RS tem alerta de temporal e ventos ‘destrutivos’; veja as áreas afetadas

A formação de um novo ciclone extratropical próximo à Argentina a partir deste domingo, 20, e o avanço de uma área de instabilidade colocou parte da região sul novamente sob alerta vermelho para tempestades. De acordo com o Inmet, quase todo o Rio Grande Sul, o sul e oeste de Santa Catarina e o oeste do Paraná podem ter chuva superior a 100 mm/dia, ventos de até 100 km/h e possibilidade de queda de granizo ao longo da segunda-feira, 21.

Segundo previsões do Metsul, o Rio Grande do Sul será o estado mais afetado, com vendavais intensos, “e alguns até destrutivos”. “O cenário indicado pelos modelos numéricos é muito preocupante, o que nos leva a considerar um risco alto a crítico de danos, especialmente no Rio Grande do Sul, sobretudo na madrugada e manhã desta segunda-feira”, alerta o órgão.

Segundo as previsões, os temporais chegam pelo extremo sul do estado no início desta madrugada, avançando nas horas seguintes para todo o território gaúcho. Porto Alegre e a região metropolitana devem ser atingidas ainda na madrugada, e algumas regiões do sul e leste do estado podem ter rajadas de vento de até 150 km/h.

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“O vento terá potencial de derrubar árvores, causar destelhamentos, colapso de estruturas, derrubar postes e gerar e cortes de energia”, alerta a previsão, apontando também a chance da formação de supercélulas de tempestade com ocorrência de tornados, granizo e microexplosões atmosféricas.

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Além do Rio Grande do Sul, o Inmet indica que partes de Santa Catarina e Paraná podem registrar temporais em menor intensidade na segunda-feira, com risco de chuvas fortes e ventania também em partes do Mato Grosso do Sul e de São Paulo até terça-feira, 22.