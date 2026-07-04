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Agenda Verde

Massa de ar polar chega ao Sudeste sem chuva

El Niño ajuda a desviar a umidade para o extremo Sul, deixando o restante do país com ar seco e gelado

Por Valéria França Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 jul 2026, 12h55 | Atualizado em 4 jul 2026, 13h30
Pedestrians are facing a freezing winter morning on Avenida Paulista in Sao Paulo, on July 01, 2024. (Photo by Cris Faga/NurPhoto via Getty Images)
 (Cris Faga/NurPhoto/Getty Images)
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A massa de ar polar que entrou no país pelo Sul chegou ao Sudeste neste sábado, com dois dias de atraso. Mas não trouxe a chuva que era esperada, apenas uma ligeira queda nas temperaturas. A maior sensação de frio é para os paulistanos. Entre as capitais do Sudeste, São Paulo se destaca por apresentar a máxima mais baixa, 19°C.  E apesar  do dia ter começado com alta nebulosidade, o sol surpreendeu quando surgiu no início da tarde.

Trata-se de um frio ameno: as mínimas no Sudeste variam em torno de 9°C, enquanto as máximas chegam a 28°C. Belo Horizonte é a capital que terá a tarde mais quente, cinco graus mais alta do que o Rio de Janeiro. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), um sistema de alta pressão inibiu a formação de nuvens de tempestade, por isso o frio seco nessa região. 

Além disso, a intensificação do El Niño vem desviando grande parte da umidade e das áreas de instabilidade para o extremo Sul do país, o que aumenta a sensação de frio na região. Bom para o turismo neste início de férias. Neste fim de semana, as serras gaúcha e catarinense registram temperaturas mínimas entre 0°C e -6°C, clima convidativo para chocolate quente de Gramado. 

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A região central do país e o sul da Região Norte também sentem os efeitos da massa de ar polar. O ar frio avança pela porção oeste e sul do Centro-Oeste, quebrando a sequência de dias quentes e derrubando as temperaturas máximas em Cuiabá, onde os termômetros não devem passar dos 23°C — cerca de 11 graus abaixo da média para esta época do ano. Em Campo Grande, o resfriamento foi mais intenso durante a madrugada, com mínimas entre 2°C e 4°C e possibilidade de geada isolada no sul do estado.

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