Kuwait: riqueza predatória

Uma das nações mais ricas do planeta, o Kuwait não é exatamente um bom exemplo quando o assunto é sustentabilidade. Sua riqueza se baseia na exploração do petróleo e sua capital, Cidade do Kuwait, é uma das metrópoles mais poluídas do mundo. Agora o país mostra também que não sabe o que fazer com os resíduos de sua opulência econômica. É o caso dos milhões de pneus estocados em pleno deserto (foto), à espera de uma solução, digamos, mais ecológica. Nesse sentido, poderia se inspirar em vizinhos como Abu Dhabi e Dubai, que não economizam para mostrar que a riqueza do petróleo também pode fomentar a sustentabilidade.