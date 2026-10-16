Homem é detido em aeroporto com dezenas de cobras e lagartos na bagagem

Um bombeiro mexicano foi pego no aeroporto de Colônia, Alemanha, transportando cerca de 90 lagartos e cobras venenosas. Os animais estavam escondidos em sua bagagem, incluindo víboras e cascavéis. O homem, que parecia nervoso, foi deportado após testar positivo para cocaína e alegar transportar os répteis a pedido de um brasileiro.
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Um bombeiro mexicano viajou para a Alemanha com uma bagagem e tanto: escondidos em recipientes de plástico, frascos de shampoos e até meias estavam ao menos 90 lagartos e cobras venenosas, apreendidos no aeroporto de Colônia, anunciaram autoridades locais nesta quinta-feira, 15.
O homem de 45 anos foi interceptado em setembro, porque parecia “nervoso”. Ao revistar suas malas, os agentes encontraram víboras, cascavéis e diversas espécies de lagartos, incluindo iguanas.A maioria estava viva, embora cerca de 30 tenham morrido durante e após a viagem, informou o departamento de alfândega à AFP. Os sobreviventes estão em um serpentário no centro do país.O homem viajava da Cidade do México via Istambul e afirmou ter levado os animais a pedido de um conhecido brasileiro, indicaram os funcionários da alfândega. Um teste feito no aeroporto detectou que ele estava sob efeito de cocaína. As autoridades alemãs negaram-lhe a entrada no país e ele foi deportado para Istambul no dia seguinte à sua chegada.