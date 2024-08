Focos de incêndios explodem na Amazônia

As queimadas continuam a se proliferar no Brasil, devido principalmente às secas ocasionadas pela mudança climática. O WWF-Brasil divulgou nesta sexta-feira, 2, o balanço de julho dos incêndios nos principais biomas brasileiros que mostra a Amazônia novamente como foco de más notícias. A região teve a maior quantidade queimadas já registrada neste mês desde 2005. Na comparação com os últimos dez anos, o número dobrou. Esse marco de queimadas se deve principalmente ao agravamento dos incêndios nos últimos oito dias de julho, que concentrou metade dos focos, registrados no mês todo, que chegou a 11 mil. “Como acontece no Pantanal, os incêndios da Amazônia também são resultados da ação do homem”, diz Oswaldo Barassi Gajardo, especialista em conservação do WWF-Brasil.

Locais mais atingidos foram Amazônia e Pará

Maior concentração de incêndios coincide com a de maior desmatamento, de acordo com dados do Inpe:

Amazonas concentrou 37% dos incêndios e 42% dos desmatamentos

Pará ficou com 29% das queimadas e 27% da devastação vegetal

No balanço do semestre, a Amazônia concentrou 44,8% de todos os incêndios da região. Geralmente, o aumento das queimadas coincide com o avanço do desmatamento. “Quando se evidencia impactos causados pelo homem, principalmente na abertura de área, seja decorrente da grilagem e invasão, no ano seguinte, costuma-se limpar o terreno com fogo”, explica Gajardo. Foi o que aconteceu, por exemplo, em 2003, 2004 e 2005.

Mas condições extremas de seca, como a que acontece desde setembro do ano passado, somada ao mau uso do fogo aumentam a complexidade da situação. Apesar do desmatamento ter caído neste ano, o fogo se espalhou com mais facilidade do que normalmente acontece. Especialistas ressaltam a importância de políticas públicas que protegem e dão condições para os povos originários trabalharem pela conservação do território, que para eles, é sagrado e não uma ferramenta de exploração econômica. “Os povos indígenas e seus territórios têm um papel crucial na conservação dos biomas brasileiros, barrando o avanço do desmatamento e das queimadas”, diz Juliana Miranda, especialista de Políticas Públicas do WWF-Brasil. Na próxima segunda-feira (5), o STF (Supremo Tribunal Federal) realiza a primeira audiência de conciliação no caso do julgamento do Marco Temporal. “A derrubada de tal normativa é urgente, pois sua vigência resultaria no aumento da destruição da nossa biodiversidade e ameaça a sobrevivência de povos e culturas em todo o país”, afirma.