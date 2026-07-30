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Eventos climáticos extremos marcam a última semana no Brasil

Ventania acima de 120 km/h, enchentes e tornados estiveram presentes no Sul e no Sudeste

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jul 2026, 16h15 | Atualizado em 30 jul 2026, 17h20
Um tornado escuro e imponente desce de nuvens cinzentas sobre uma paisagem com árvores e arbustos em silhueta contra o céu nublado
O tornado foi registrado por alguns moradores da região Sul (Redes Sociais/Reprodução)
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O Brasil tem passado por uma semana marcada por eventos climáticos extremos, em especial nas regiões Sul, com enchentes, e Sudeste, com vendavais e tornados. Apesar de diferentes, as situações aconteceram pela passagem de uma frente fria e pela diferença entre massas de ar com temperaturas diferentes. 

Um dos piores eventos aconteceu na no Rio Grande do Sul. Um tornado passou pelo estado e afetou cidades como Sete de Setembro, Giruá e Senador Salgado Filho na última terça-feira, 28. A Defesa Civil do estado explicou que a situação extrema aconteceu pela formação de uma supercélula, tempestade que pode produzir granizo e rajadas intensas. 

A velocidade dos ventos não pôde ser identificada pela falta de estações meteorológicas na região. A prefeitura da cidade emitiu um comunicado em que confirma a existência de quatro moradores feridos. Diversas casas foram destruídas e moradores registraram o evento através das redes sociais. Além do tornado, outras cidades do estado sofreram com enchentes. 

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Diversos municípios afetados do RS registraram precipitação com mais de 100 milímetros. Caxias do Sul teve granizo e Flores da Cunha passou por um vendaval que também trouxe estragos à cidade. Partes do estado continuam em recuperação após a enchente histórica de 2024. 

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Rua alagada com água barrenta refletindo o céu e as construções. À esquerda, um portão de tijolos e telhado de barro, com um carrinho de compras cheio de lixo. À direita, um portão de metal com uma placa de proibido estacionar. Árvores e prédios ao fundo, sob um céu nublado.
Partes do RS ainda sofrem com evento climático histórico de 2024 (Pedro H. Tesch/Getty Images)
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Já no Sudeste, vendavais com velocidade acima de 120km/h derrubaram casas, árvores e interromperam o fluxo de transportes, além da energia elétrica. Os principais estados afetados foram São Paulo e o Rio de Janeiro. Foi o avanço de uma massa de ar fria do Sul que mudou o clima da região e causou os eventos extremos.

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