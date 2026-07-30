Eventos climáticos extremos marcam a última semana no Brasil

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O Brasil enfrentou uma semana de eventos climáticos extremos. O Sul, especialmente o Rio Grande do Sul, foi atingido por enchentes e um tornado, que causou destruição e feridos. No Sudeste, fortes vendavais com ventos acima de 120km/h, em São Paulo e Rio de Janeiro, derrubaram casas e causaram interrupções. Ambos os fenômenos são resultado de frentes frias e massas de ar com temperaturas distintas, impactando a infraestrutura e a população.

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O Brasil tem passado por uma semana marcada por eventos climáticos extremos, em especial nas regiões Sul, com enchentes, e Sudeste, com vendavais e tornados. Apesar de diferentes, as situações aconteceram pela passagem de uma frente fria e pela diferença entre massas de ar com temperaturas diferentes.

Um dos piores eventos aconteceu na no Rio Grande do Sul. Um tornado passou pelo estado e afetou cidades como Sete de Setembro, Giruá e Senador Salgado Filho na última terça-feira, 28. A Defesa Civil do estado explicou que a situação extrema aconteceu pela formação de uma supercélula, tempestade que pode produzir granizo e rajadas intensas.

A velocidade dos ventos não pôde ser identificada pela falta de estações meteorológicas na região. A prefeitura da cidade emitiu um comunicado em que confirma a existência de quatro moradores feridos. Diversas casas foram destruídas e moradores registraram o evento através das redes sociais. Além do tornado, outras cidades do estado sofreram com enchentes.

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Diversos municípios afetados do RS registraram precipitação com mais de 100 milímetros. Caxias do Sul teve granizo e Flores da Cunha passou por um vendaval que também trouxe estragos à cidade. Partes do estado continuam em recuperação após a enchente histórica de 2024.

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Já no Sudeste, vendavais com velocidade acima de 120km/h derrubaram casas, árvores e interromperam o fluxo de transportes, além da energia elétrica. Os principais estados afetados foram São Paulo e o Rio de Janeiro. Foi o avanço de uma massa de ar fria do Sul que mudou o clima da região e causou os eventos extremos.