Eventos climáticos extremos marcam a última semana no Brasil
Ventania acima de 120 km/h, enchentes e tornados estiveram presentes no Sul e no Sudeste
O Brasil tem passado por uma semana marcada por eventos climáticos extremos, em especial nas regiões Sul, com enchentes, e Sudeste, com vendavais e tornados. Apesar de diferentes, as situações aconteceram pela passagem de uma frente fria e pela diferença entre massas de ar com temperaturas diferentes.
Um dos piores eventos aconteceu na no Rio Grande do Sul. Um tornado passou pelo estado e afetou cidades como Sete de Setembro, Giruá e Senador Salgado Filho na última terça-feira, 28. A Defesa Civil do estado explicou que a situação extrema aconteceu pela formação de uma supercélula, tempestade que pode produzir granizo e rajadas intensas.
A velocidade dos ventos não pôde ser identificada pela falta de estações meteorológicas na região. A prefeitura da cidade emitiu um comunicado em que confirma a existência de quatro moradores feridos. Diversas casas foram destruídas e moradores registraram o evento através das redes sociais. Além do tornado, outras cidades do estado sofreram com enchentes.
Diversos municípios afetados do RS registraram precipitação com mais de 100 milímetros. Caxias do Sul teve granizo e Flores da Cunha passou por um vendaval que também trouxe estragos à cidade. Partes do estado continuam em recuperação após a enchente histórica de 2024.
Já no Sudeste, vendavais com velocidade acima de 120km/h derrubaram casas, árvores e interromperam o fluxo de transportes, além da energia elétrica. Os principais estados afetados foram São Paulo e o Rio de Janeiro. Foi o avanço de uma massa de ar fria do Sul que mudou o clima da região e causou os eventos extremos.