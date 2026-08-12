Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas Impressas por 35,90
Agenda Verde

Estudo: Brasil diminui desmatamento em 2025

Queda foi de 20,5%, segundo MapBiomas, mas carrega um vasto e preocupante passivo de destruição ambiental

Por Valéria França Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 ago 2026, 08h30 | Atualizado em 12 ago 2026, 08h49
Amazônia
ATIVO - Amazônia: floresta em pé vale mais do que devastada (FG Trade/Getty Images)
Continua após publicidade
Estudo: Brasil diminui desmatamento em 2025 Priorizar nos meus resultados Google

Uma boa notícia: em 2025, o Brasil diminuiu o desmatamento para menos de 1 milhão de hectares, o equivalente a extensão de oito cidades do Rio de Janeiro. É a primeira vez que isso acontece desde o início da série histórica do MapBiomas Alerta, em 2019. A queda foi de 20,6% em relação ao ano anterior. Agora a má notícia: o passivo de destruição acumulado é assustador. Em quatro décadas, o Brasil converteu 136 milhões de hectares de vegetação nativa em áreas destinadas à agropecuária — uma extensão maior que todo o território da África do Sul.

Os dados fazem parte da Coleção 11 do MapBiomas, que reconstruiu com a ajuda de imagens de satélites as transformações que ocorreram na cobertura e no uso da terra no país nos últimos 41 anos.  Um terço do território brasileiro sofreu pelo menos uma mudança. Quando se compara diretamente a fotografia de 1985 com a de 2025, 241 milhões de hectares — 28% do Brasil — aparecem com uma cobertura diferente. Mais da metade dessa transformação corresponde à substituição da vegetação nativa pela agropecuária.

O problema não está apenas na quantidade de mata que desapareceu. A substituição da cobertura natural interfere no funcionamento dos ecossistemas: altera a circulação da água, aumenta a temperatura da superfície, reduz a capacidade do solo de armazenar umidade e carbono e pode tornar a paisagem mais vulnerável a secas, ondas de calor, incêndios e outros eventos extremos. Em outras palavras, mesmo que o desmatamento caia hoje, seus efeitos não desaparecem na mesma velocidade.

Siga

“Essa desaceleração imprime um ritmo menor de transformação da cobertura da terra, porém muitas regiões do Brasil já passaram por mudanças profundas, que afetam a sua resiliência aos eventos climáticos extremos, como o El Niño”, afirma Tasso Azevedo, coordenador-geral do MapBiomas. Ecossistemas não respondem necessariamente às agressões de maneira linear. Existe o risco de que, depois de determinada combinação de desmatamento, degradação, aumento da temperatura e redução das chuvas, mecanismos naturais que ajudavam a manter aquele ambiente comecem a funcionar no sentido contrário. É o chamado ponto de inflexão: uma mudança capaz de se retroalimentar e tornar a recuperação muito mais difícil.

Continua após a publicidade

A Amazônia é o exemplo mais estudado. Uma pesquisa publicada em maio deste ano na revista científica Nature concluiu que o desmatamento torna a floresta mais seca e reduz sua capacidade de suportar o aquecimento global. Segundo os pesquisadores, sem considerar o desmatamento, um aquecimento global de 3,7°C a 4°C poderia colocar até um terço da floresta em risco de perder estabilidade. Quando a perda de vegetação entra na equação, esse limite cai, porque uma região desmatada reduz a umidade que seria transportada para outras partes da floresta. Forma-se assim um mecanismo de retroalimentação: menos floresta significa menos umidade, que favorece mais seca e torna outras áreas florestais mais vulneráveis.

Continua após a publicidade

Isso não significa que o Brasil tenha ultrapassado um único e mensurável “ponto de não retorno”. Os limites variam conforme o ecossistema, e há incerteza científica sobre quando determinadas transições se tornam irreversíveis. Mas significa que conservar a vegetação restante e recuperar áreas degradadas não serve apenas para preservar espécies: ajuda a manter sistemas naturais dos quais dependem a agricultura, a produção de energia e o abastecimento de água.

Publicidade
TAGS:
Amazônia
Brasil
Desmatamento
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).