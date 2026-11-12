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Agenda Verde, Ciência

Eclipse solar raro deve transformar o dia em noite em partes do mundo em 2027

Fenômeno poderá ser acompanhado em países da Europa, África e Ásia; veja a trajetória.

Por Gabriela Caputo 12 nov 2026, 09h06 | Atualizado em 12 nov 2026, 09h51
Eclipse solar total com a Lua cobrindo completamente o Sol, revelando a coroa solar brilhante e raios de luz intensos em um céu escuro
Eclipse solar total visto da cidade de Dallas, nos Estados Unidos- 8 de abril de 2024 (Keegan Barber/Nasa)
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Eclipse solar raro deve transformar o dia em noite em partes do mundo em 2027 Priorize VEJA no Google

Um fenômeno astronômico previsto para agosto de 2027 voltou a despertar a curiosidade nas redes sociais: um eclipse solar total que poderá deixar algumas regiões do planeta na escuridão por mais de seis minutos em pleno dia. Marcado para 2 de agosto do próximo ano, o evento terá duração máxima de 6 minutos e 23 segundos, segundo cálculos da NASA. O eclipse atravessará uma faixa que inclui o sul da Espanha, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Arábia Saudita, Iêmen e Somália. Uma das regiões privilegiadas para acompanhar o fenômeno será o entorno de Luxor, no Egito, onde a duração também deverá ultrapassar seis minutos.

Fora dessa faixa, o eclipse parcial poderá ser observado em outras regiões da Europa e da África, no Oriente Médio, no sul e no sudeste da Ásia e em partes do leste da América do Norte. O fenômeno acontece quando a Lua passa entre a Terra e o Sol e encobre completamente o disco solar para quem está em sua estreita faixa de totalidade. Nesse intervalo, o céu escurece temporariamente e a coroa solar – camada mais externa da atmosfera do Sol – pode ser observada a olho nu.

Apesar da duração impressionante, o eclipse de 2027 não será o mais longo do século 21: o recorde pertence ao fenômeno de 22 de julho de 2009, cuja fase de totalidade chegou a 6 minutos e 39 segundos. O evento de 2027 será o segundo mais longo do século e o eclipse total mais duradouro visível em terra firme entre 1991 e 2114.

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