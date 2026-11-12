Eclipse solar raro deve transformar o dia em noite em partes do mundo em 2027

Um fenômeno astronômico previsto para agosto de 2027 voltou a despertar a curiosidade nas redes sociais: um eclipse solar total que poderá deixar algumas regiões do planeta na escuridão por mais de seis minutos em pleno dia. Marcado para 2 de agosto do próximo ano, o evento terá duração máxima de 6 minutos e 23 segundos, segundo cálculos da NASA. O eclipse atravessará uma faixa que inclui o sul da Espanha, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Arábia Saudita, Iêmen e Somália. Uma das regiões privilegiadas para acompanhar o fenômeno será o entorno de Luxor, no Egito, onde a duração também deverá ultrapassar seis minutos.

Fora dessa faixa, o eclipse parcial poderá ser observado em outras regiões da Europa e da África, no Oriente Médio, no sul e no sudeste da Ásia e em partes do leste da América do Norte. O fenômeno acontece quando a Lua passa entre a Terra e o Sol e encobre completamente o disco solar para quem está em sua estreita faixa de totalidade. Nesse intervalo, o céu escurece temporariamente e a coroa solar – camada mais externa da atmosfera do Sol – pode ser observada a olho nu.

Apesar da duração impressionante, o eclipse de 2027 não será o mais longo do século 21: o recorde pertence ao fenômeno de 22 de julho de 2009, cuja fase de totalidade chegou a 6 minutos e 39 segundos. O evento de 2027 será o segundo mais longo do século e o eclipse total mais duradouro visível em terra firme entre 1991 e 2114.