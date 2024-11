“Derrubar árvore com ninho de pássaros é crime”, diz MP

As motosserras do prefeito Ricardo Nunes continuaram a mil, na Rua Sena Madureira, em São Paulo, nesta sexta-feira, 8. Apesar da recomendação do Ministério Público de suspensão do corte de 180 árvores, publicada na semana passada, apesar das manifestações diárias dos eleitores da região e apesar da emergência climática, as árvores sexagenárias continuam indo ao chão. O Ministerio Público identificou várias irregularidades, mas a suspensão judicial das ação das motosserras depende do documento de análise do Centro de Atividades Extrajudiciais (Caex), que analisa todos as documentações. “Só falta isso para a suspensão”, disse hoje o promotor Carlos Henrique Prestes Camargo, à Veja, que já entrou em contato com a Prefeitura. “Mas devo receber essa documentação ainda hoje.”

A polêmica se refere a um corredor verde que liga dois importantes parques da capital, o do Ibirapuera e da Aclimação. Formado por aproximadamente 180 árvores, ele serve de caminho seguro para que os animais transitem entre eles e também às praças que estão ao longo do percurso. “Ontem recebi a filmagem de uma das árvores indo ao chão com ninho de passarinhos. Cortar árvore com ninho de pássaro é crime”, disse Camargo. “O prefeito já foi avisado que será responsabilizado.”

O promotor esteve na região há três dias com outros profissionais da lei. A investigação começou há pouco mais de uma semana, quando o Ministério Público foi contactado. “Se a denúncia tivesse chegado antes, nenhuma árvores seria cortada”, explica Camargo, que também está desconfortavel ao ver como o município apressou o desmatamento, depois da recomendação oficial. Além da questões ambientais, há mais duas investigações em curso, na promotoria do Patrimônio Público e no da Habitação, que são mais antigas. Abaixo imagens de mais um dia de cortes de árvores na Sena Madureira. As imagens foram realizadas pela Associação de Moradores da Vila Mariana (AVM), que lançou a campanha “Salve a Sena Madureira”.

