Criança de oito anos é atacada por onça no Pará
Garota indígena foi surpreendida pelo animal enquanto bebia água em um igarapé
Uma menina de oito anos de idade foi atacada por uma onça na terra indígena Munduruku, no sudoeste do Pará, no último sábado, 17. Segundo a TV Liberal, filiada da Globo no estado, a criança está internada em estado grave na UTI do Hospital Regional do Tapajós, com ferimentos no rosto e na cabeça.
De acordo com moradores da região que falaram ao canal, a criança, que teve a identidade preservada, estava acompanhada dos avós nas aldeias Cajual e Patati quando se afastou rapidamente para ir beber água em um igarapé, onde foi surpreendida e atacada pelo animal.
Os avós ouviram gritos e correram em direção ao local, encontrando a neta ferida. Devido aos ferimentos e à dificuldade de acesso da área, o resgate envolveu uma operação coordenada complexa: o Distrito de Saúde Indígena de Itaituba levou a vítima de lancha até certo ponto do percurso. Depois, foi transportada de avião até a unidade de saúde. Ela deve passar por cirurgias nos próximos dias.