Criança de oito anos é atacada por onça no Pará

Uma menina de oito anos de idade foi atacada por uma onça na terra indígena Munduruku, no sudoeste do Pará, no último sábado, 17. Segundo a TV Liberal, filiada da Globo no estado, a criança está internada em estado grave na UTI do Hospital Regional do Tapajós, com ferimentos no rosto e na cabeça.

De acordo com moradores da região que falaram ao canal, a criança, que teve a identidade preservada, estava acompanhada dos avós nas aldeias Cajual e Patati quando se afastou rapidamente para ir beber água em um igarapé, onde foi surpreendida e atacada pelo animal.

Os avós ouviram gritos e correram em direção ao local, encontrando a neta ferida. Devido aos ferimentos e à dificuldade de acesso da área, o resgate envolveu uma operação coordenada complexa: o Distrito de Saúde Indígena de Itaituba levou a vítima de lancha até certo ponto do percurso. Depois, foi transportada de avião até a unidade de saúde. Ela deve passar por cirurgias nos próximos dias.