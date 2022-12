COP15: Um gol para o planeta

2022 foi um ano rico para a agenda ambiental global. Pela primeira vez, duas Conferências importantes – a do Clima e a da Biodiversidade – foram realizadas em um intervalo tão curto, com menos de 20 dias entre o fim de uma e o início da outra. Essa proximidade evidenciou ainda mais as sinergias das agendas, que se integram, se complementam e se reforçam para garantir a saúde do planeta.

O novo Marco Global da Biodiversidade, que foi acordado por quase 200 países participantes da 15ª Conferência da ONU sobre Biodiversidade (COP15), em Montreal, no Canadá, é um resultado histórico, negociado ao longo de quatro anos – com atrasos em função da pandemia – e que está sendo considerado por especialistas como o equivalente em importância ao Acordo Climático de Paris, porém, com foco na biodiversidade.

O Marco Global da Biodiversidade de Kunming-Montreal, o nome do acordo, define um modelo internacional para guiar a mudança coletiva no destino da natureza nesta década crucial para meio ambiente. Este é um importante passo na agenda da biodiversidade e na maneira como nos relacionamos com a natureza. O novo Marco traz 23 metas, sendo uma das principais a 30×30, que significa conservar 30% dos habitats terrestres e aquáticos até 2030, o que é bastante ambicioso, pois será necessário dobrar a conservação de áreas terrestres, hoje em 17%, e triplicar a conservação das áreas marinhas, atualmente em 10%.

Além disso, os países se comprometeram a restaurar 30% dos ecossistemas degradados aumentando a resiliência às mudanças climáticas e apoiando as contribuições da natureza para as pessoas, aplicando as chamadas Soluções baseadas na Natureza (SbN). Se comprometeram também a reduzir o risco de pesticidas e outros produtos químicos na biodiversidade em 50%, inclusive reduzindo os subsídios nocivos em US$ 500 bilhões por ano até 2030. Medidas legais e regulatórias também deverão ser adotadas para garantir que grandes empresas e instituições financeiras divulguem seus impactos e dependências sobre a biodiversidade.

Não menos importante, está a decisão em integrar a biodiversidade em todos os setores, em particular aqueles com impactos significativos sobre a biodiversidade, como agricultura, silvicultura, pesca, infraestrutura, energia, mineração e turismo. Assim como a adoção de mecanismos claros de implementação e revisão, exigindo que os países revisem as Estratégias Nacionais de Biodiversidade e os Planos de Ação antes da COP16 (2024), que será na Turquia. Outro destaque foi a determinação de uma estratégia de mobilização de recursos que define a necessidade de se criar um novo Fundo Global de Biodiversidade; além de estabelecer uma decisão sobre a controversa questão de repartição de benefícios, a partir da criação de um mecanismo para uso comercial da informação genética derivada da biodiversidade que é conservada por povos indígenas e comunidades locais, e nações em desenvolvimento ao redor do mundo.

Essas decisões evidenciam que o trabalho que vem pela frente irá impactar diretamente o futuro do planeta, principalmente no que diz respeito à implementação do Marco. Isso porque há pontos ainda em discussão, como, por exemplo, se a meta de 30% deve ser cumprida individualmente pelos países ou se será um somatório de todas as áreas.

Continua após a publicidade

Na questão do financiamento, sabemos que os recursos mobilizados são de extrema importância, mas não serão suficientes para suprir a lacuna entre o montante necessário para recuperar a natureza e o efetivamente disponível. Um estudo realizado em 2020 pela The Nature Conservancy, em parceria com o Paulson Institute e o Cornell Atkinson Center for Sustainability, calculou que o financiamento necessário para a biodiversidade pode chegar a US$ 824 bilhões por ano até 2030. O acordo prevê a triplicação da assistência internacional ao desenvolvimento para a biodiversidade, para US$ 30 bilhões ao ano, e o aumento do gasto total em biodiversidade de todas as fontes em US$ 200 bilhões ao ano até 2030. Apesar dos avanços a conta não fecha e será importante buscar outras fontes financeiras para atender à demanda.

Se clima e biodiversidade caminham globalmente de mão dadas, no Brasil essa conexão é ainda mais evidente. Não apenas porque o país é um dos mais biodiversos do mundo, mas também porque a necessária redução das emissões de gases efeito estufa (GEE), para combater as mudanças climáticas, tem relação direta com o desmatamento, diferentemente de locais como Estados Unidos, Europa ou China, cujas emissões são majoritariamente provenientes do uso dos combustíveis fósseis.

Por aqui, mitigar os efeitos das mudanças climáticas e conter a perda da biodiversidade passam necessariamente pelo combate ao desmatamento. Vale lembrar que, segundo as últimas informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), em 2019 a taxa de perda anual da Amazônia era de 7.536 km² e atualmente está em 11 mil km². Essa perda de cobertura vegetal impacta direta e negativamente nas duas agendas.

Como num jogo de futebol, o gol necessário para o estabelecimento do Marco pós 2020 foi feito. Mas o campeonato continua. Agora, para que seja um sucesso, nós precisamos de um plano de implementação onde as metas sejam efetivamente ambiciosas, o financiamento necessário seja alcançável e que os direitos dos povos indígenas e das comunidades locais sejam reconhecidos e fortalecidos em sua plenitude.

*É geóloga, Mestre em Planejamento Energético e Ambiental, Doutora em Relações Internacionais e diretora para Políticas Públicas e Relações Governamentais da TNC Brasil