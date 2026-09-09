🔥 9.9: Assine Revista Impressa + Digital Premium por R$ 32,90/mês. Preço especial só hoje.
Agenda Verde

Centro-Sul do país tem alerta de tornado; veja estados

São Paulo, Minas Gerais e Paraná são as regiões que podem ser mais afetadas com chuvas intensas e ventos fortes

Por Valéria França Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 set 2026, 14h53 | Atualizado em 9 set 2026, 15h07
Chuva em São Paulo
Chuva forte e nebulosidade em São Paulo (Paulo Pinto/Agência Brasil)
Continua após publicidade
Centro-Sul do país tem alerta de tornado; veja estados Priorizar nos meus resultados Google

Mal a frente fria começou a se afastar da costa, provocando uma pequena elevação das temperaturas neste início de semana, uma nova área de baixa pressão começou a se organizar na região Centro-Sul. O sistema aumenta a instabilidade atmosférica e cria condições para a formação de temporais, com possibilidade de tornados em algumas áreas. O cenário traz ainda risco de chuva forte, alagamentos, enchentes e ventos intensos, com impacto no trânsito.

Não se trata, portanto, simplesmente da chegada de uma nova frente fria. O que ocorre é uma combinação de fatores: a atmosfera continua muito úmida e recebe uma corrente de ar quente e carregado de umidade vinda do Norte e do Nordeste. Com a formação e o aprofundamento da área de baixa pressão, esse ar quente e úmido é forçado a subir, favorecendo a formação de nuvens de tempestade. O encontro entre massas de ar de características diferentes também aumenta o cisalhamento dos ventos, condição que pode favorecer a formação de tornados.

Em São Paulo, a situação merece atenção porque o Estado já está bastante úmido. Até a última terça-feira, 8, a capital acumulava 78,3 milímetros de chuva, acima dos 66 milímetros esperados para todo o mês. A previsão da Climatempo indica acumulados de 150 a 175 milímetros na capital entre os dias 9 e 13 de setembro. A baixa pressão associada ao ciclone intensifica a convergência do ar e a circulação dos ventos. Por isso, não é necessário que o centro do ciclone passe sobre São Paulo para provocar chuva forte: sua proximidade já favorece a formação de nuvens carregadas sobre o Estado. O Sul, no entanto, deverá ser a região mais castigada pelo sistema.

Siga

Em São Paulo, são esperadas rajadas de até 65 km/h. No Sul, os ventos podem chegar a 80 km/h, enquanto o Paraná tem previsão de rajadas de até 100 km/h em algumas áreas. A Defesa Civil paulista emitiu alerta para chuvas fortes nesta quarta e quinta-feira. As tempestades podem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e, de forma localizada, queda de granizo, principalmente na faixa leste do Estado.

Publicidade
TAGS:
Clima
São Paulo
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional da Editora Abril. À esquerda, um selo laranja com CHEGOU O 9.9 e 80% OFF, e um botão APROVEITE A OFERTA AGORA. Ao centro, texto Na Editora Abril os números se alinharam para você ler as melhores revistas do Brasil por um preço simbólico e capas de revistas como Veja, Quatro Rodas, Saúde e Claudia. À direita, uma mulher sorridente com cabelo castanho, vestindo camisa bege, segura um cartão dourado. No canto superior direito, um ícone de árvore e uma faixa laranja diagonal com ASSINATURA LEIA 15 MARCAS
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA 9.9

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).