Centro-Sul do país tem alerta de tornado; veja estados

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Uma nova área de baixa pressão se organiza no Centro-Sul do Brasil, prometendo temporais, tornados e ventos intensos. O sistema, impulsionado por ar quente e úmido, trará chuva forte e risco de alagamentos, impactando principalmente o Sul e São Paulo, que já registra alta umidade. A Defesa Civil emitiu alertas.

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Mal a frente fria começou a se afastar da costa, provocando uma pequena elevação das temperaturas neste início de semana, uma nova área de baixa pressão começou a se organizar na região Centro-Sul. O sistema aumenta a instabilidade atmosférica e cria condições para a formação de temporais, com possibilidade de tornados em algumas áreas. O cenário traz ainda risco de chuva forte, alagamentos, enchentes e ventos intensos, com impacto no trânsito.

Não se trata, portanto, simplesmente da chegada de uma nova frente fria. O que ocorre é uma combinação de fatores: a atmosfera continua muito úmida e recebe uma corrente de ar quente e carregado de umidade vinda do Norte e do Nordeste. Com a formação e o aprofundamento da área de baixa pressão, esse ar quente e úmido é forçado a subir, favorecendo a formação de nuvens de tempestade. O encontro entre massas de ar de características diferentes também aumenta o cisalhamento dos ventos, condição que pode favorecer a formação de tornados.

Em São Paulo, a situação merece atenção porque o Estado já está bastante úmido. Até a última terça-feira, 8, a capital acumulava 78,3 milímetros de chuva, acima dos 66 milímetros esperados para todo o mês. A previsão da Climatempo indica acumulados de 150 a 175 milímetros na capital entre os dias 9 e 13 de setembro. A baixa pressão associada ao ciclone intensifica a convergência do ar e a circulação dos ventos. Por isso, não é necessário que o centro do ciclone passe sobre São Paulo para provocar chuva forte: sua proximidade já favorece a formação de nuvens carregadas sobre o Estado. O Sul, no entanto, deverá ser a região mais castigada pelo sistema.

Em São Paulo, são esperadas rajadas de até 65 km/h. No Sul, os ventos podem chegar a 80 km/h, enquanto o Paraná tem previsão de rajadas de até 100 km/h em algumas áreas. A Defesa Civil paulista emitiu alerta para chuvas fortes nesta quarta e quinta-feira. As tempestades podem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e, de forma localizada, queda de granizo, principalmente na faixa leste do Estado.