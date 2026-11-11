Brasil sobe seis posições em ranking de proteção do clima e supera Alemanha

O Brasil subiu seis posições em um ranking internacional de combate às mudanças climáticas e passou a ocupar o 21º lugar, à frente de economias desenvolvidas como a Alemanha.

O avanço foi impulsionado principalmente pela redução do desmatamento na Amazônia e no Cerrado, mas os planos de expansão da produção de petróleo e gás continuam impedindo uma avaliação mais favorável do país.

Os resultados fazem parte do Índice de Desempenho das Mudanças Climáticas (CCPI, na sigla em inglês), divulgado nesta quarta-feira (11), durante a COP31, conferência climática da ONU realizada em Antália, na Turquia.

O levantamento avalia 64 países e a União Europeia, responsáveis pela maior parte das emissões mundiais de gases de efeito estufa.

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Na edição anterior, o Brasil aparecia na 27ª posição. Com a melhora, ultrapassou a Alemanha, que caiu do 22º para o 25º lugar, apesar de seu histórico de investimentos na transição energética.

O ranking é elaborado pelas organizações Germanwatch e NewClimate Institute, em parceria com a rede Climate Action Network (CAN).

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A metodologia considera quatro indicadores: emissões de gases de efeito estufa, participação das energias renováveis, consumo de energia e políticas climáticas.

Queda do desmatamento impulsiona resultado

A principal contribuição para a melhora brasileira veio da redução das emissões associadas à destruição de florestas.

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Em 2024, o país registrou uma queda de 16,7% nas emissões brutas de gases de efeito estufa em comparação com 2023, o maior recuo anual desde 2009. Os dados são do Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa (Seeg), desenvolvido pelo Observatório do Clima.

O resultado reflete principalmente a diminuição do desmatamento na Amazônia e no Cerrado, duas das principais fontes de emissões brasileiras.

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O relatório destaca ainda que os alertas de desmatamento na Amazônia caíram 36% entre agosto de 2025 e julho de 2026, atingindo o menor patamar da série do sistema Deter, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Os pesquisadores associam parte do avanço à retomada das políticas federais de fiscalização ambiental, especialmente do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm).

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A tendência de redução das emissões continuou em 2025. Segundo dados divulgados pelo Seeg em outubro, o Brasil registrou nova queda, desta vez de 6% em relação ao ano anterior.

Esse resultado, porém, ainda não foi incorporado ao cálculo do ranking internacional, que utiliza dados de períodos anteriores.

Energia limpa reforça posição brasileira

A elevada participação das fontes renováveis na matriz energética também contribuiu para a melhora do país.

Em 2025, fontes como hidrelétricas, parques eólicos, usinas solares e biomassa responderam por quase 50% de toda a energia consumida no Brasil, segundo os dados apresentados pelo CCPI.

Na geração de eletricidade, a participação renovável chegou a 89%, percentual significativamente superior ao observado em grande parte das economias desenvolvidas.

A combinação entre recursos hídricos, expansão da energia solar e crescimento da capacidade eólica coloca o Brasil em posição favorável na transição energética.

Essa vantagem, entretanto, convive com dificuldades de infraestrutura, necessidade de investimentos em transmissão e limitações para reduzir emissões em atividades que ainda dependem de combustíveis fósseis.

Petróleo e agropecuária dificultam novas reduções

Apesar dos avanços, o relatório identifica contradições na política climática brasileira.

A principal delas é a intenção de ampliar a produção de petróleo e gás, especialmente em novas áreas de exploração, como a Bacia da Foz do Amazonas.

Os pesquisadores criticam a ausência de um plano nacional para reduzir progressivamente a dependência de combustíveis fósseis e eliminar subsídios associados ao setor.

A avaliação é que a expansão da atividade petrolífera pode comprometer parte dos benefícios obtidos com a redução do desmatamento.

A Petrobras ocupa posição central nesse debate, diante dos investimentos previstos para ampliar a produção de óleo e gás.

Outro desafio está na agropecuária, responsável por 29% das emissões brasileiras em 2025, segundo o Seeg.

Embora a produção agropecuária tenha aumentado, as emissões do setor permaneceram praticamente estáveis em relação a 2024.

O resultado sugere uma possível melhora na eficiência das atividades, mas ainda não representa uma redução expressiva de sua contribuição para o aquecimento global.

Especialistas do Observatório do Clima alertam que o país terá dificuldade para cumprir suas metas climáticas caso continue dependendo quase exclusivamente da redução do desmatamento.

O avanço exigirá medidas adicionais para diminuir emissões na agropecuária, nos transportes, na indústria e na produção de energia.

Nem os líderes cumprem todas as metas climáticas

O levantamento também revela dificuldades entre as principais economias mundiais.

A Dinamarca aparece como referência nas quatro categorias avaliadas, mas os pesquisadores consideram que nenhum país apresenta desempenho suficiente para garantir o cumprimento integral das metas internacionais de contenção do aquecimento global.

A Alemanha perdeu três posições, pressionada por políticas que, segundo os autores, favorecem a utilização de gás natural e podem prejudicar o avanço das energias renováveis.

O país também está entre os nove integrantes da União Europeia que correm o risco de descumprir suas metas de redução de emissões para 2030, segundo avaliação recente da Comissão Europeia.

Os Estados Unidos aparecem na penúltima posição do ranking, à frente apenas do Irã, em meio ao enfraquecimento das políticas climáticas federais.

A China, maior emissora mundial de gases de efeito estufa, também enfrenta dificuldades para reduzir sua dependência dos combustíveis fósseis, apesar de liderar a expansão global das tecnologias de energia limpa.

O país asiático responde por mais de 80% da fabricação mundial de painéis solares, uma posição dominante na cadeia produtiva da transição energética.

Segundo o centro de estudos Ember, a energia solar respondeu por 75% do crescimento da demanda mundial de eletricidade em 2025.

Os dados ilustram uma contradição cada vez mais evidente: enquanto os investimentos em tecnologias limpas avançam, as políticas públicas de muitos países ainda são insuficientes para acelerar a redução das emissões.

Para o Brasil, o resultado do ranking indica que o combate ao desmatamento continua produzindo ganhos expressivos, mas também evidencia o limite dessa estratégia.

A manutenção do avanço dependerá cada vez mais da capacidade de reduzir a poluição nos demais setores da economia.