🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Agenda Verde

Bairro de Viena declara ‘guerra’ contra a urina dos pets

Projeto visa conscientizar os donos de cachorros sobre o impacto negativo dos dejetos na vegetação

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 out 2026, 15h13 | Atualizado em 15 out 2026, 15h13
Cachorro de porte médio, pelagem caramelo e branca, urinando em um campo de grama seca com arbustos ao fundo, sob luz solar
Pets populares: distrito da Austria distribui garrafas para proteger arvores da unira dos cães (MICHEL GUNTHER / BIOSPHOTO / BIOSPHOTO/AFP)
Continua após publicidade
Bairro de Viena declara ‘guerra’ contra a urina dos pets Priorize VEJA no Google

Um bairro de Viena implementou diretrizes para passear com cães, incluindo o uso de água da torneira engarrafada para enxaguar a urina dos animais e proteger árvores vulneráveis. A iniciativa faz parte campanha Schönes Gassi (um bom passeio com o cachorro), que elenca recomendações para os donos de pets.

Com mais de 30 mil habitantes, o distrito de Nebau é casa de aproximadamente 600 cães. Segundo o The Guardian, o projeto visa conscientizar sobre o impacto da urina destes animais na vegetação, incluindo cerca de 250 árvores plantadas na última década para ajudar a mitigar os efeitos da crise climática.

Utilizando o slogan “a garrafa acompanha o saco”, as diretrizes afirmam que a urina dos animais corrói a casca das árvores, enfraquecendo sua camada protetora e permitindo que patógenos e fungos corrosivos penetrem no tronco.

Continua após a publicidade

A diluição em água reduz significativamente a concentração de amônia e de outras substâncias nocivas que se infiltram no solo. “Embora marcar território seja uma forma de comunicação para os cães, isso causa estresse para as árvores urbanas. Isso resulta em apodrecimento e, no pior dos casos, em comprometimento da estabilidade”, atesta o grupo comunitário Grätzllabor, que comanda a campanha.

Siga
Continua após a publicidade

Com isso em mente, a prefeitura estabeleceu um programa para que donos de pets retirem gratuitamente uma garrafa de água de 270 ml de água para enxaguar as áreas utilizadas pelos seus cães. Além do recipiente, a iniciativa também recomenda que os donos andes com saquinhos plásticos para recolher os dejetos.

Programas semelhantes também já foram implementados no Japão, Itália, Suíça e Espanha, onde 70% dos domicílios possui ao menos um cão. Em Berlim, o plantio de acácias-negras foi interrompido em algumas áreas em função da sensibilidade elevada da espécie à urina dos animais. 

Publicidade
TAGS:
Áustria
cachorro
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Premium

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver, + programa de benefícios Prata.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 9,90/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).