Bairro de Viena declara ‘guerra’ contra a urina dos pets

Um bairro de Viena implementou diretrizes para passear com cães, incluindo o uso de água da torneira engarrafada para enxaguar a urina dos animais e proteger árvores vulneráveis. A iniciativa faz parte campanha Schönes Gassi (um bom passeio com o cachorro), que elenca recomendações para os donos de pets.

Com mais de 30 mil habitantes, o distrito de Nebau é casa de aproximadamente 600 cães. Segundo o The Guardian, o projeto visa conscientizar sobre o impacto da urina destes animais na vegetação, incluindo cerca de 250 árvores plantadas na última década para ajudar a mitigar os efeitos da crise climática.

Utilizando o slogan “a garrafa acompanha o saco”, as diretrizes afirmam que a urina dos animais corrói a casca das árvores, enfraquecendo sua camada protetora e permitindo que patógenos e fungos corrosivos penetrem no tronco.

Continua após a publicidade

A diluição em água reduz significativamente a concentração de amônia e de outras substâncias nocivas que se infiltram no solo. “Embora marcar território seja uma forma de comunicação para os cães, isso causa estresse para as árvores urbanas. Isso resulta em apodrecimento e, no pior dos casos, em comprometimento da estabilidade”, atesta o grupo comunitário Grätzllabor, que comanda a campanha.

Continua após a publicidade

Com isso em mente, a prefeitura estabeleceu um programa para que donos de pets retirem gratuitamente uma garrafa de água de 270 ml de água para enxaguar as áreas utilizadas pelos seus cães. Além do recipiente, a iniciativa também recomenda que os donos andes com saquinhos plásticos para recolher os dejetos.

Programas semelhantes também já foram implementados no Japão, Itália, Suíça e Espanha, onde 70% dos domicílios possui ao menos um cão. Em Berlim, o plantio de acácias-negras foi interrompido em algumas áreas em função da sensibilidade elevada da espécie à urina dos animais.