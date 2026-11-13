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Artigo: Mãos Dadas Rumo a 2027

Abrindo Novas Perspectivas para a Construção da Comunidade de Futuro Compartilhado China-Brasil

Por Yu Peng, Cônsul-Geral da China em São Paulo 13 nov 2026, 11h56
Homem asiático de meia-idade, com cabelo preto curto e óculos de armação metálica, usando terno azul-marinho risca de giz, camisa social listrada branca e azul, e gravata azul com padrão floral branco, em fundo branco
Yu Peng, Cônsul-Geral da China em São Paulo (Divulgação/Divulgação)
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* Yu Peng é diplomata de carreira e Cônsul Geral da China em São Paulo. Leia o artigo:

O ano de 2026 reveste-se de grande significado histórico tanto para a China quanto para o Brasil. O Partido Comunista da China comemora solenemente o seu 105º aniversário, enquanto o 15º Plano Quinquenal registra um bom início. Sob a firme liderança do Partido Comunista da China, o povo chinês avança a passos firmes pelo caminho da modernização de estilo chinês. No Brasil, as eleições gerais transcorreram de modo ordeiro, demonstrando plenamente a resiliência e a vitalidade do sistema democrático brasileiro, estabelecendo bases e rumos para o futuro desenvolvimento e progresso do país. Antes do pleito, algumas pessoas manifestaram preocupação com o futuro das relações China-Brasil. No entanto, a grande maioria dos amigos me disse que o desenvolvimento da cooperação amigável com a China já se tornou um consenso amplo que transcende partidos e classes sociais no Brasil. As relações sino-brasileiras estão enraizadas na realidade do benefício mútuo, acompanham a tendência dos tempos e não serão afetadas por mudanças de governo.

Rumo a 2027, a China realizará o 21º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, enquanto o Presidente Lula iniciará o seu histórico quarto mandato. Diante de um cenário internacional turbulento e da contracorrente antiglobalização movida pela ascensão do protecionismo comercial, China e Brasil enfrentam desafios comuns, além de dificuldades próprias. Neste novo ponto de partida histórico, o aprofundamento da cooperação entre os dois países não só diz respeito ao bem-estar direto de mais de 1,6 bilhão de chineses e brasileiros, como também exercerá profunda influência sobre a configuração política e econômica mundial. Com foco no aprofundamento da construção de um mundo mais justo e de uma comunidade de futuro compartilhado China-Brasil mais sustentável, ambas as partes podem empreender esforços adicionais em três frentes principais:

Primeiro, aprofundar a confiança política mútua como base para consolidar ainda mais o consenso sobre desenvolvimento e cooperação. Sob a orientação estratégica dos chefes de Estado dos dois países, as relações China-Brasil entraram na melhor fase de sua história. Como os maiores países em desenvolvimento dos hemisférios oriental e ocidental e membros importantes do Sul Global, as relações entre ambas as nações ultrapassam há muito tempo o âmbito bilateral, destacando-se por seu caráter global, estratégico e de longo prazo. Há poucos dias, o Presidente Xi Jinping enviou uma mensagem de felicitações ao Presidente Lula por sua reeleição, avaliando altamente os novos avanços nas relações bilaterais nos últimos anos e manifestando a expectativa de guiar conjuntamente a construção da comunidade de futuro compartilhado China-Brasil rumo a novos patamares. Diante de um cenário internacional marcado por transformações e incertezas, é necessário que ambos os lados intensifiquem o intercâmbio de experiências na governança estatal, aprofundem o alinhamento de suas estratégias de desenvolvimento e continuem a compreender e apoiar-se mutuamente em questões que envolvam seus interesses centrais e grandes preocupações. Devem também promover uma multipolaridade mundial igualitária e ordenada e uma globalização econômica inclusiva e benéfica para todos, salvaguardando conjuntamente os direitos legítimos dos países em desenvolvimento, a independência nacional e a justiça internacional, abrindo assim perspectivas mais amplas para a colaboração estratégica abrangente e promovendo continuamente o bem-estar de ambos os povos.

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Segundo, tomar o benefício mútuo e o ganho compartilhado como objetivo para impulsionar a transformação e a modernização da cooperação sino-brasileira. A cooperação prática sempre foi a “pedra angular” das relações China-Brasil. Há 17 anos consecutivos, a China posiciona-se como o maior parceiro comercial do Brasil, mantendo um forte ritmo de crescimento este ano. Produtos agropecuários brasileiros, como carne bovina, soja e café, têm ingressado cada vez mais no mercado chinês, ao passo que os veículos de nova energia da China conquistam a preferência de um número crescente de brasileiros, consolidando a imagem da China como um parceiro comercial altamente confiável. Mais de 300 empresas de capital chinês estão estabelecidas em São Paulo, e diversas outras investem na construção de fábricas pelo Brasil. Grandes projetos de infraestrutura — como linhas de metrô, trens intermunicipais e túneis submarinos — avançam de forma constante. A cooperação econômica e comercial China-Brasil evolui rapidamente de um modelo tradicional “impulsionado unicamente pelo comércio de mercadorias” para um patamar mais elevado, movido por “investimentos diretos, cooperação tecnológica e capital de longo prazo”. Para adaptar-se a essa nova realidade, por um lado, é fundamental que ambas as partes continuem a aprofundar as facilidades na cooperação financeira, reduzindo riscos cambiais e custos de transação, além de aumentar a resistência contra choques externos. Por outro lado, é necessário agarrar as oportunidades da nova revolução científica e tecnológica e da transformação industrial, aproveitando o impulso das novas forças produtivas — como inteligência artificial, medicina inovadora, energias limpas e tecnologias de baixo carbono — para gerar mais frutos em pesquisa, desenvolvimento conjunto e aplicação industrial, garantindo que o progresso científico beneficie o desenvolvimento de ambos os países e promova a prosperidade comum.

Terceiro, fortalecer o intercâmbio entre civilizações como elo para fomentar ainda mais a aproximação entre os povos. Há um antigo ditado chinês que diz: “A beleza da sopa temperada reside na harmonização de saberes distintos.” Celebrando o “Ano Cultural China-Brasil”, ambos os países realizaram um leque diversificado e marcante de atividades humanísticas. A exposição artística de Portinari foi apresentada com sucesso no Museu Nacional da China, e as apresentações de samba e Bossa Nova foram calorosamente acolhidas em solo chinês. Grupos artísticos chineses de alto nível — como a Ópera Nacional de Beijing, o Centro Nacional de Artes Cênicas e a Orquestra Folclórica de Shanghai — realizaram turnês de grande êxito no Brasil. O Consulado Geral, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, promoveu um concurso de pintura com temática China-Brasil, atraindo a participação entusiasmada de dezenas de milhares de jovens. Além disso, foi inaugurado na Universidade Estadual Paulista (UNESP) o primeiro curso de graduação em Letras-Chinês da América Latina, e o 15º Instituto Confúcio do Brasil será inaugurado no próximo mês na Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), enquanto mais universidades brasileiras solicitam a inclusão no programa. Em maio deste ano, em resposta às políticas chinesas, o Brasil implementou a isenção de vistos para cidadãos da China, tornando o país rapidamente um destino muito procurado por turistas chineses graças às suas paisagens e costumes únicos. Do mesmo modo, os brasileiros que visitam a China trazem de volta as últimas novidades sobre essa antiga civilização oriental, mostrando que a distância geográfica não é insuperável e que os povos de China e Brasil podem ser extremamente próximos. No novo ano, é essencial fortalecer os mecanismos de intercâmbio cultural para consolidar uma base social ainda mais sólida e duradoura para o crescimento sustentável das relações bilaterais.

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Um antigo provérbio chinês ensina: “Aqueles que compartilham os mesmos ideais não se sentem distantes, mesmo separados por montanhas e mares.” Atualmente, a China avança na construção de uma grande nação e na revitalização nacional por meio da modernização de estilo chinês. Trata-se de uma modernização que não busca o desenvolvimento isolado, mas sim a prosperidade compartilhada e a coexistência harmônica com todos os países do mundo. São Paulo não é apenas o centro econômico, financeiro, cultural e de inovação tecnológica do Brasil e da América Latina, mas também a linha de frente da cooperação prática China-Brasil. Olhando para o futuro na transição do ano, as portas da cooperação sino-brasileira só se abrirão mais amplamente, e os caminhos da cooperação se tornarão cada vez mais extensos. Esperamos trabalhar lado a lado com amigos de todos os setores para agarrar as novas oportunidades históricas e elevar a um novo patamar as relações China-Brasil e a cooperação amigável entre a China e os quatro estados sob a jurisdição deste Consulado Geral!

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