A vez da preocupação com a biodiversidade global

As crises ambientais desencadeadas pela exploração desenfreada dos recursos naturais são diversas. A urgência que as mudanças climáticas impõem sobre a sociedade faz com que o clima receba mais atenção, mas há outras questões simultâneas e tão importantes quanto. Uma delas é a perda global de biodiversidade. Em dezembro, a COP15, a conferência da biodiversidade, tem o objetivo de dar ao tema a mesma relevância que o clima tem atualmente.

Entre os dias 7 e 19 de dezembro, o encontro será realizado em Montreal, no Canadá. As lideranças têm a meta de sair do evento com um acordo, o Global Biodiversity Framework, para frear e reverter a perda de espécies. De acordo com a ONU, a existência da humanidade depende de condições reguladas pelo mundo natural, como ar puro, comida e um clima habitável. Além disso, mais da metade do PIB global, o equivalente a US$ 41,7 trilhões, depende de ecossistemas saudáveis.

O rascunho para o acordo tem mais de 20 objetivos a partir de propostas como redução do uso de pesticidas, enfrentar espécies invasoras, eliminar subsídios que são prejudiciais para o meio ambiente e aumentar o financiamento para a natureza, tanto de fontes públicas quanto privadas.

De acordo com o diretor geral do WWF Internacional, Marco Lambertini, as populações de animais selvagens sofreram um declínio de 66% em menos de 50 anos. “Estamos perdendo biodiversidade em um ritmo alarmante. Perdemos metade dos corais de águas quentes do mundo, e florestas do tamanho de aproximadamente um campo de futebol desaparecem a cada dois segundos”, declarou.

A biodiversidade também entrou no cerne das preocupações com o financiamento para soluções ambientais. Segundo o vice-presidente e tesoureiro do Banco Mundial, Jorge Familiar, “soluções baseadas na natureza são um elemento essencial para lidar com a crise climática e o Banco Mundial é um importante financiador dos esforços de biodiversidade nos países em desenvolvimento. Os investidores estão aumentando seu foco na biodiversidade para apoiar um futuro mais resiliente e sustentável”.

Cada espécie desempenha uma importante função na natureza e, com o ritmo acelerado de extinção, os ecossistemas estão igualmente ameaçados. Enquanto a própria mudança climática é um fator que cria condições inadequadas para a sobrevivência de determinados animais e plantas, as ações humanas, como a destruição de habitats e a caça ilegal, também são vetores para a redução de populações da vida selvagem.