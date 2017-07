Primeiro “Hotel do Sono” do mundo é inaugurado no Brasil

A insônia é um problema que atinge pelo menos 40% da população brasileira, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS). Distúrbio caracterizado pela dificuldade em iniciar o sono e, também, de mantê-lo, a privação de ao menos 8 horas de descanso profundo traz fadiga, cansaço, ansiedade, falta de concentração, adversidades metabólicas, entre outros problemas.

Com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância do tema e abordar mudanças comportamentais capazes de melhorar a qualidade sono, a farmacêutica Medley inaugurou em São Paulo o primeiro Hotel do Sono do mundo, criado para ensinar a população a dormir melhor.

Localizado em um casarão dos anos 20, no bairro da Vila Mariana, o espaço oferecerá aos visitantes aulas de relaxamento (ioga e respiração), culinária funcional, meditação, palestras sobre como melhorar as horas de sono, entre outros.

O hotel funcionará até 24 de julho.

Quem passar por lá conhecerá como deveria ser o quarto ideal de dormir – cores neutras, roupa de cama macia, baixa luz e sem interferência de tevês, tablets ou celulares –, irá visualizar quais alimentos (a exemplo da cereja, hortaliças e ovos) contribuem de fato para uma noite de sono tranquilo, além de aprender dicas comportamentais com o objetivo de vivenciar um sono profundo, para serem aplicadas no dia a dia.

Vale ressaltar que toda a ideia e conteúdos disponíveis no local foram desenvolvidos com aval de médicos especialistas em sono, além de princípios aplicados na Terapia Comportamental Cognitiva (TCC). As vagas podem ser reservadas no portal http://www.hoteldosono.com.br, de forma gratuita.

Maria Christina Pinto, especialista em Terapia Comportamental Cognitiva (TCC), com foco em transtorno do sono, dá algumas dicas para dormir melhor:

– Mantenha horário regular para acordar e dormir – o hábito melhora o ritmo circadiano ou biológico do organismo

– Adquira o hábito de anotar em um papel preocupações e pendências do dia seguinte – não as leve para a cama

– Tevês, celulares e gadgets, em geral, devem estar fora do quarto

– Só vá para a cama quando realmente tiver sono;

– Não fique mais tempo na cama do que realmente necessite