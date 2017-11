Peemedebistas liberam aliança com PT para o governo de Minas

O comando nacional do PMDB autorizou o partido em Minas a reeditar a aliança com o PT na tentativa de reeleger o governador Fernando Pimentel. Segundo o deputado federal Saraiva Felipe (PMDB), o senador Romero Jucá (PMDB-RR), presidente nacional do partido, afirmou que a legenda em Minas “tem autonomia para definir em convenção o que avaliar ser melhor”.

O secretário-geral do PMDB nacional, deputado federal Mauro Lopes, confirmou que o presidente da legenda vem decidindo nesse sentido “em relação a todos os estados”. O posicionamento de Jucá foi em resposta a um documento assinado por deputados estaduais e federais da legenda em Minas que dizia que a sigla “vem participando com destaque do governo estadual, onde ocupa, inclusive, quadro secretarias de forte expressão”.

Além da união em Minas Gerais, a senadora e também presidente do PT, Gleisi Hoffman, afirmou, em convenção realizada na quinta-feira em Porto Alegre, que as chances das legendas se unirem no Paraná, seu estado, “são muito grandes”.

(Com Estadão Conteúdo)