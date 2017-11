Huck: é preciso “força sobre-humana” para ter opção de centro

Após descartar a candidatura à presidência da República, o apresentador de TV Luciano Huck afirmou nesta segunda-feira que será um “cidadão participativo” e que se empenhará em lançar uma “opção viável” de centro, para que o eleitor brasileiro não seja obrigado a escolher entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ou o deputado Jair Bolsonaro (PSC-RJ) em um eventual segundo turno no ano que vem. As últimas pesquisas de opinião tem apontado os dois como favoritos na disputa presidencial de 2018.

“Nós temos que fazer um esforço sobre-humano para que tenhamos uma opção de centro viável”, afirmou Huck no evento Amarelas ao Vivo, promovido por VEJA. O diretor de redação de VEJA, André Petry, perguntou-lhe quem seria essa opção e se poderia ser ele próprio. Huck respondeu: “Neste momento, não tem, mas vai ter que aparecer”.

O apresentador também falou sobre sua amizade de décadas com o senador Aécio Neves (PSDB-MG), que sofre um momento de desprestígio político após ser grampeado em conversas pouco republicanas com o empresário Joesley Batista. Huck afirmou que, “obviamente”, se decepcionou e que foi uma surpresa muito grande tê-lo visto envolvido no escândalo da JBS. “Óbvio que me decepcionei. Do modus operandi. Da forma como foi na mídia. Fiquei triste por ele, triste pelo sistema, triste em pensa em que ponto que nós chegamos”, disse Huck, acrescentando que não fala com Aécio desde que seu nome veio à tona.

“Eu tomei muita porrada por causa dele. Apanhei muito por um erro que eu não cometi”.