CCJ ao vivo: relator lê parecer sobre denúncia contra Temer

Nesta segunda-feira, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados se reúne para ouvir a leitura do parecer do deputado Sergio Zveiter (PMDB-RJ), relator da denúncia contra o presidente Michel Temer (PMDB), apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Escrita com base nas delações premiadas do grupo JBS, a acusação imputa ao presidente o crime de corrupção passiva.

Pela manhã, a expectativa da base aliada é de que Zveiter fosse favorável à aceitação da denúncia contra o presidente. Após a leitura, o advogado de Michel Temer, Antonio Mariz, terá tempo para fazer sua defesa técnica. Por fim, a oposição pedir vista por dois dias, com a sessão sendo retomada na quarta-feira.

Assista ao vivo a leitura do relatório: