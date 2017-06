Ao vivo: STF decide delações da JBS e relatoria de Fachin

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decide, nesta quarta-feira, a validade das delações da JBS, bem como a atuação do ministro Edson Fachin, na homologação e relatoria das colaborações que o grupo de Joesley Batista firmou com o Ministério Público Federal (MPF), que vieram a público no último dia 17. Estão presentes dez dos onze ministros, com exceção de Gilmar Mendes, com ausência justificada. Na pauta, questionamento feito pelo governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), de que não seria da competência de Fachin homologar o acordo, uma vez que este não diria respeito à Petrobras, escopo principal de investigações da Operação Lava Jato, da qual o ministro é relator.

A sessão aprovou o espaço para a sustentação oral dos defensores de interessados e de partes requeridas. Primeiros a falar, os advogados Gustavo Passarelli da Silva, que defende o governador Azambuja, e Cézar Bittencourt, que advoga para o ex-deputado Rocha Loures (PMDB-PR), questionam a legitimidade de Fachin para homologar a decisão. Passarelli argumenta que as citações que envolvem seu cliente “nada tem a ver com a Petrobras”.

Em sua sustentação, o defensor Pierpaolo Bottini, que defende os delatores, argumenta que a expansão dos casos sob a relatoria de Fachin já foi feita com outros acordos, como o de Fábio Cleto, ex-vice-presidente da Caixa Econômica Federal. Bottini alegou que rever o acerto entre seus clientes e o MPF seria um “golpe brutal” na segurança jurídica do país, com poder de desestimular novos acordos de colaboração no âmbito da Lava Jato e de outas investigações.

Ele argumentou, ainda, que a possibilidade de que acordos que brasileiros firmam diretamente com o Estado, como é o caso da delação, possam ser revistos, cria-se um importante entrave à confiabilidade das relações entre cidadãos e instituições. Por fim, Bottini negou que a decisão de Fachin impeça que os benefícios sejam alterados. “O que fica proibida com a homologação é a revisão autoritária”, explicou, completando que a garantia das vantagens concedidas só é consolidada após a comprovação prática da efetividade dos fatos relatados para a penalidade dos culpados.