Eliminatórias: Espanha vence e se classifica para a Copa

A seleção da Espanha garantiu vaga para a Copa do Mundo na rodada desta sexta-feira das Eliminatórias Europeias, após vencer a Albânia por 3 a 0 e ser beneficiada pelo empate da Itália, em Turim, com a Macedônia, por 1 a 1.

Faltando uma rodada, a Espanha abriu cinco pontos de vantagem para a seleção italiana, que vai disputar a repescagem.

GRUPO G

Pos. Seleção Pontos Saldo de gols Gols pró 1° Espanha 25 32+ 35 2° Itália 20 12+ 20

09/10 – Israel x Espanha

09/10 – Albânia x Itália

Sérvia perde e adia sonho por vaga

Jogando na Áustria, a Sérvia perdeu por 3 a 2 e adiou sua vaga direta para a Copa, por conta das vitórias de País de Gales e Irlanda. Mesmo assim, os sérvios ainda têm um ponto de vantagem para os galeses e dois para os irlandeses.

Na última rodada, os sérvios enfrentam a já eliminada Geórgia, que não venceu uma partida sequer nas Eliminatórias, enquanto País de Gales e Irlanda se enfrentam em Gales. O vencedor dessa partida pode conseguir vaga direta na Copa em caso de derrota ou até empate sérvio. O segundo colocado ainda pode conseguir vaga pela repescagem.

GRUPO D

Pos. Seleções Pontos Saldo de gols Gols pró 1° Sérvia 18 9+ 19 2° País de Gales 17 8+ 13 3° Irlanda 16 5+ 11

09/10 – Sérvia x Geórgia

09/10 – País de Gales x Irlanda

Islândia fica perto da Copa após rodada maluca no”Grupo da morte”

Grupo mais equilibrado das Eliminatórias Europeias, o I chega na última rodada com Islândia, Croácia e Ucrânia com chances de vaga na Copa do Mundo, mas com grande vantagem para os islandeses, que venceram a Turquia, fora de casa, por 3 a 0, eliminaram os rivais e assumiram a liderança da chave de forma isolada, com 19 pontos.

Quem decepcionou na rodada foi a Croácia, que recebeu a já eliminada Finlândia e apenas empatou por 1 a 1, após sofrer pressão do adversário durante quase toda partida. Por isso, os croatas ficaram com 17 pontos, na frente da Ucrânia apenas no saldo de gols.

Os ucranianos visitaram Kosovo e venceram por 2 a 0. O brasileiro naturalizado Marlos estreou pela equipe, disputando toda a segunda etapa.

Como se enfrentam na última rodada, Ucrânia e Croácia farão jogo decisivo em Kiev, com vantagem de empate para o time visitante. As seleções devem disputar apenas o segundo lugar, já que a Islândia recebe Kosovo, lanterna do grupo com apenas um ponto, e pode se classificar para a Copa até com um empate.

GRUPO I

Pos. Seleções Pontos Saldo de gols Gols pró 1° Islândia 19 7+ 14 2° Croácia 17 9+ 13 3° Ucrânia 17 6+ 13

09/10 – Islândia x Kosovo

09/10 – Ucrânia x Croácia