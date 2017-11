Violência no Rio é destaque no New York Times

O jornal americano The New York Times destacou a violência no Rio de Janeiro em matéria de capa de seu caderno internacional deste domingo. Com o título, na versão impressa, de “After Lull in Rio de Janeiro, a Merciless Return to Violence” (Após calmaria no Rio de Janeiro, um retorno cruel à violência, em tradução livre), a matéria assinada pelo correspondente do diário no Brasil, Ernesto Londoño, vem acompanhada de uma série de fotos que mostram cenas da violência cotidiana na capital fluminense.

Violência fora de controle no Rio ganha página no NYTimes de hoje, por @londonoe pic.twitter.com/tzQW30Beqf — Lúcia Guimarães (@luciaguimaraes) November 19, 2017

O jornalista destaca que, após a Olimpíada de 2016, a cidade passa agora por um aumento na criminalidade reminiscente de “seus períodos mais sombrios nos anos 1980 e 1990”, com o crescimento da violência em todo o Brasil tendo sido exacerbado devido à recessão, à corrupção e à intensa competição entre traficantes de drogas.

A reportagem cita ainda Monica de Bolle, especialista em Brasil do Peterson Institute for International Economics, definindo a corrupção como a principal causa pela qual a Olimpíada não serviu de “catalista para reduzir a desigualdade em uma cidade onde riqueza exorbitante e destituição já coexistiam há muito tempo com forte contraste”.

A situação nas favelas fica clara com a estatística apresentada na matéria sobre as escolas no Rio: neste ano, até o fim de outubro, só houve onze dias em que nenhuma delas teve que ser fechada por conta da violência urbana.