Trump ofende Hillary após denúncia de assédio sexual

O presidente americano Donald Trump voltou a disparar farpas contra Hillary Clinton. Pouco tempo depois dela o acusar de não aceitar nenhuma responsabilidade pelas acusações de abuso sexual, Trump foi para o Twitter e encheu Hillary de impropérios. “Ela é a pior perdedora de todos os tempos”, disparou ele, ressaltando que a candidata do Partido Democrata perdeu as eleições presidenciais para o candidato Republicano. “Hillary, siga com sua vida e tente de novo daqui a três anos”, disparou Donald Trump.

O queixume de Hillary partiu de uma acusação no seio dos Democratas. O senador Al Franken havia sido acusado de tentar beijar à força uma apresentadora de TV. Franken se desculpou e pediu uma investigação no Comitê de Ética do Senado. Hillary então elogiou a atitude do senador e exigiu o mesmo pedido de lisura dos candidatos rivais. “Eu não escuto isso de Roy Moore ou Donald Trump”, declarou, se referindo ao candidato ao Senado pelo estado do Alabama e ao presidente.

Durante a campanha eleitoral de 2016, várias mulheres afirmaram que o então candidato presidencial republicano tinha abusado sexualmente delas, algo que ele negou reiteradamente. A Casa Branca afirmou no mês passado que todas as mulheres que acusaram Trump de assédio estão mentindo e que essa é a posição oficial sobre o assunto.