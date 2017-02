Trump anuncia que não irá a tradicional jantar com jornalistas

Donald Trump anunciou neste sábado que não participará do tradicional jantar de correspondentes estrangeiros da Casa Branca – um evento organizado pela imprensa que costuma contar com a presença do presidente americano em exercício. “Não participarei do jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca este ano. Meus melhores desejos para todos e que aproveitem a noite!”, tuitou, um dia depois de chamar alguns representantes da imprensa de “inimigos do povo americano”.

I will not be attending the White House Correspondents' Association Dinner this year. Please wish everyone well and have a great evening! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 25, 2017

O jantar de gala acontece todo ano em um hotel de Washington e reúne os nomes de mais alto perfil da imprensa, do mundo político americano, além de celebridades. Instituído em 1921, o evento permite ao presidente dos Estados Unidos fazer um discurso. Em 2011, Donald Trump participou do jantar e foi alvo das brincadeiras do então presidente Barack Obama, em um episódio considerado crucial pelos analistas na decisão do magnata republicano de disputar a Casa Branca.

Desde sua chegada ao poder, há um mês, Trump mantém tensas relações com a imprensa. Além de atacar o que considera “veículos desonestos”, já acusou vários deles de serem “inimigos do povo americano”. Na sexta-feira, representantes do jornal The New York Times, da rede CNN, entre outros, foram barrados da entrevista coletiva diária na Casa Branca.

(Com Agência France-Presse)