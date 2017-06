Terroristas de Teerã treinaram com o EI, diz ministro do Irã

Os terroristas responsáveis pelos atentados de ontem em Teerã estiveram com o grupo jihadista Estado Islâmico (EI) no Iraque e na Síria, informou nesta quinta-feira o ministro de Inteligência do Irã, Mahmoud Alavi.

“Estavam filiados a grupos wahhabistas e takfiristas (extremistas sunitas) e participaram dos crimes do Daesh (acrônimo em árabe de EI) em Mossul e Raqqa”, afirmou Alavi em comunicado, em alusão às duas cidades redutos do EI nesses países.

1. Ataque ao parlamento no Irã zoom_out_map 1 /8 Criança é resgatada durante um ataque terrorista ao parlamento iraniano no centro de Teerã - 07/06/2017 (Omid Vahabzadeh/Tima Agency/Reuters) Criança é resgatada durante um ataque terrorista ao parlamento iraniano no centro de Teerã - 07/06/2017

2. Ataque ao Parlamento iraniano zoom_out_map 2 /8 Membros das forças iranianas realizam operação durante ataque terrorista ao Parlamento iraniano no centro de Teerã - 07/06/2017 (Tasnim News Agency/Reuters) Membros das forças iranianas realizam operação durante ataque terrorista ao Parlamento iraniano no centro de Teerã - 07/06/2017

3. Ataque ao Parlamento iraniano zoom_out_map 3 /8 Membros das forças iranianas realizam operação durante ataque terrorista ao Parlamento iraniano no centro de Teerã - 07/06/2017 (Omid Vahabzadeh/Tima/Reuters) Membros das forças iranianas realizam operação durante ataque terrorista ao Parlamento iraniano no centro de Teerã - 07/06/2017

4. Ataque ao Parlamento iraniano zoom_out_map 4 /8 Polícia participa de operação durante ataque terrorista ao Parlamento iraniano no centro de Teerã - 07/06/2017 (Omid Vahabzadeh/Fars News/AFP) Polícia participa de operação durante ataque terrorista ao Parlamento iraniano no centro de Teerã - 07/06/2017

5. Ataque ao Parlamento iraniano zoom_out_map 5 /8 Mulheres são vistas dentro do parlamento durante um ataque no centro de Teerã, no Irã - 07/06/2017 (Tima/Reuters) Mulheres são vistas dentro do parlamento durante um ataque no centro de Teerã, no Irã - 07/06/2017

6. Ataque ao Parlamento iraniano zoom_out_map 6 /8 Policial participa de operação durante ataque terrorista ao Parlamento iraniano no centro de Teerã - 07/06/2017 (Tasnim News Agency/Reuters) Policial participa de operação durante ataque terrorista ao Parlamento iraniano no centro de Teerã - 07/06/2017

7. Ataque ao Parlamento iraniano zoom_out_map 7 /8 Vídeo postado na internet pela Amaq News Agency, pertencente ao Estado islâmico, mostra um homem armado durante ataque ao Parlamento iraniano em Teerã - 07/06/2017 (Reuters TV/Reuters) Vídeo postado na internet pela Amaq News Agency, pertencente ao Estado islâmico, mostra um homem armado durante ataque ao Parlamento iraniano em Teerã - 07/06/2017

8. Ataque ao Parlamento iraniano zoom_out_map 8/8 Vídeo postado na internet pela Amaq News Agency, pertencente ao Estado islâmico, mostra uma pessoa ferida durante ataque ao Parlamento iraniano em Teerã - 07/06/2017 (Reuters TV/Reuters) Vídeo postado na internet pela Amaq News Agency, pertencente ao Estado islâmico, mostra uma pessoa ferida durante ataque ao Parlamento iraniano em Teerã - 07/06/2017

O site do Ministério identificou com foto e nome cinco dos terroristas, que saíram anteriormente do Irã para se juntar ao EI. Estes extremistas fugiram depois que a célula que integravam, liderada por Abu Ayeshe, foi desfeita pelos órgãos de segurança do Irã.

O ministro indicou que os atentados de ontem não foram o primeiro planejado pelos terroristas e que as autoridades conseguiram frustrar nos últimos dois anos cerca de 100 tentativas. “Quase toda semana identificamos e prendemos duas ou três pessoas”, precisou.

Alavi declarou que o Irã não duvida do apoio da Arábia Saudita aos movimentos terroristas no mundo, mas disse que ainda é cedo para julgar se os sauditas tiveram algum envolvimento nos atentados de Teerã, que deixaram 17 mortos e dezenas de feridos.

Os dois ataques de ontem na capital iraniana, reivindicados pelo EI, tiveram como alvo o parlamento e o mausoléu do aiatolá Khomeini.

Reação americana

O Irã chamou nesta quinta-feira de “repugnante” a reação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aos atentados desta quarta-feira.

Trump disse em um breve comunicado que reza pelas “vítimas inocentes” dos ataques, mas comentou que “os Estados que apoiam o terrorismo se arriscam a se tornar vítimas do mal que promovem”.

“O comunicado da Casa Branca é repugnante num momento em que os iranianos enfrentam o terror apoiado pelos clientes dos americanos”, queixou-se em um tuíte o chanceler iraniano Mohamad Javad Zarif, em clara referência à Arábia Saudita, aliada dos Estados Unidos.