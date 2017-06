Paris: polícia atira em homem que atacou oficial com martelo

A polícia francesa atirou em um homem do lado de fora da Catedral de Norte Dame, em Paris, depois que ele tentou atacar um oficial com um martelo, segundo a emissora BFM TV. O agressor já foi neutralizado, mas seu estado de saúde ainda não é conhecido.

De acordo com o jornal Le Monde, o policial atacado apresenta apenas ferimentos leves. A Praça Jean XXIII, onde está localizada a catedral, foi evacuada e a polícia francesa pediu que as pessoas evitem a região. O incidente aconteceu por volta das 16h do horário local (11h em Brasília).

🔴Parvis de #NotreDame Intervention en cours des effectifs de police, évitez le secteur — Préfecture de police (@prefpolice) June 6, 2017

Ainda não se sabe quais eram as motivações do agressor ou se o incidente tem qualquer relação com terrorismo. Contudo, a seção especial anti-terrorismo da Procuradoria francesa foi ativada imediatamente e já abriu uma investigação sobre o caso.

Pessoas que visitavam o ponto turístico relataram pelo Twitter que ficaram presas dentro da igreja, fechada pela polícia para a segurança da população.

A Catedral de Norte Dame está localizada no centro de Paris, cercada de muitas atrações turísticas. A França está em estado de emergência desde que um atentado terrorista matou 130 pessoas na capital em novembro de 2015.

Texto em atualização