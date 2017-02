Governo da Romênia baixa decreto que descriminaliza corrupção

O governo social-democrata da Romênia emitiu um decreto que descriminaliza crimes por abuso de poder e corrupção se o prejuízo causado ao Estado for menor que 200.000 leus, equivalente a 150.000 reais.

Quando passar a valer, dentro de dez dias, a nova legislação beneficiará, entre dezenas de políticos do país, o líder do Partido Social-Democrata, Liviu Dragnea, acusado de usar sua influência política para pagar com dinheiro público o salário de dois funcionários do comitê do partido entre 2006 e 2013.

“Não entendo por que os manifestantes estão aborrecidos”, disse Dragnea na terça-feira.

Mais de 250.000 romenos foram às ruas da capital Bucareste e outras 55 cidades do país nesta quarta-feira para protestar contra a medida. Os manifestantes levaram vários cartazes com mensagens como “Respeito ao Estado de Direito”, “O país pede: sem perdão” e “Na democracia, os ladrões estão atrás das grades”.

Os protestos vinham ocorrendo antes da assinatura do decreto, quando o governo anunciou a intenção de mudar a lei, mas o primeiro-ministro da Romênia, Sorin Grindeanu, afirmou no domingo que os protestos têm motivação política e que estão “distorcendo” o objetivo do governo com esta reforma.

Os manifestantes denunciaram o que consideram manipulação informativa por parte de várias emissoras de televisão cuja linha editorial apoia a reforma e pediram a renúncia do ministro da Justiça, Florin Ioardache.

(Com EFE)