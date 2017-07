Governador de New Jersey vai a praia fechada ao público

Em meio a uma crise política que obrigou o estado de New Jersey, nos Estados Unidos, a fechar parques e praias públicas, o governador Chris Christie aproveitou a praia vazia para fazer uma farofada com a família.

Segundo o jornal The New York Times, ao ser questionado sobre a ida à praia em um momento tão sensível, no auge do verão no hemisfério norte enquanto a população está proibida, Christie respondeu à moda Trump: “Concorra a governador e você poderá ter uma residência na beira da praia”.

Enquanto o governador tomava sol, a polícia impedia que outras pessoas entrassem em locais semelhantes em New Jersey.

Em uma conferência de imprensa, antes de saber que havia sido flagrado, Christie foi questionado se havia tomado sol durante o dia e ele respondeu que não. Com a divulgação das imagens, seu porta-voz tentou emendar a gafe: disse que o governador não havia ficado exposto ao sol pois “estava de boné”.

Na última sexta-feira (30), o governo e a Assembleia Estadual de Deputados não chegaram a um acordo sobre o orçamento. Quando isso acontece, o Executivo, sem recursos a seu dispor, entra em uma paralisação administrativa que diminui ou restringe os serviços públicos — entre eles o acesso às praias. Durante o governo de Barack Obama, por conflitos com a maioria republicana no Congresso, uma situação semelhante chegou a ocorrer.

Christie pôde ir à praia com a família, pois ele tem acesso exclusivo a praia do governo, uma das prerrogativas que o chefe do executivo estadual goza.

As imagens foram reveladas pelo jornal The Star-Ledger.