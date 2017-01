‘Cresça, Donald. Hora de ser adulto’, diz vice de Obama a Trump

O atual vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deu um conselho ao sucessor de Barack Obama na Presidência, Donald Trump. “Cresça, Donald. Cresça”, disse Biden, em entrevista à emissora de TV PBS, transmitida nesta quinta-feira.

A resposta do vice, que será substituído por Mike Pence, veio após uma pergunta sobre comentários de Trump no Twitter. A jornalista Judy Woodruff leu uma mensagem em que o republicano chama o senador democrata Chuck Schumer de “palhaço chefe” e outra em que critica o papel de Obama no processo de transição.

“Hora de ser adulto. Você será presidente. Você precisa fazer algo. Mostre-nos o que você tem”, comentou Biden. “Você vai propor uma legislação, nós vamos poder discuti-la. Deixe o público decidir, deixem votar no Congresso”, continuou. De acordo com o democrata, a discussão em detalhes de assuntos que afetam a vida dos americanos será responsável por “esclarecer o que Trump apoia”.

Na entrevista, Biden ainda criticou o magnata por “saber pouco” sobre o sistema de saúde do país, mas afirmou que Trump é “um bom homem”. O vice também comentou a visão “cética” do presidente eleito acerca de ciberataques russos, com o objetivo de afetar a eleição americana. “É insensato um presidente não ter confiança e não estar preparado para ouvir as agências de inteligência”, afirmou.

Vídeo: Joe Biden manda Donald Trump “crescer” em entrevista