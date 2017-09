Coreia do Norte chama Trump de ‘velho lunático’

A Coreia do Norte acusou nesta quinta-feira o governo dos Estados Unidos de explorar a história do estudante americano que morreu após ser libertado da prisão em Pyongyang e chamou o presidente Donald Trump de “velho lunático”.

“O fato de que os Estados Unidos estão empregando até mesmo uma pessoa morta para a campanha de conspiração que instiga a pressão internacional [contra a Coreia do Norte] mostra quão vil e inveterada é a hostilidade dos políticos americanos em relação à Coreia do Norte”, disse um porta-voz do Ministério de Relações Exteriores do país asiático em comunicado publicado pela agência estatal KCNA.

A declaração se refere a um tuíte publicado por Trump na terça-feira depois de uma entrevista dos pais de Otto Wambier, morto em junho deste ano, ao canal Fox News. “Otto foi torturado de forma inacreditável pela Coreia do Norte”, escreveu.

Great interview on @foxandfriends with the parents of Otto Warmbier: 1994 – 2017. Otto was tortured beyond belief by North Korea. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 26, 2017

O jovem americano foi condenado a quinze anos de trabalho forçado em março de 2016, quando passava férias no país de Kim Jong-un, por supostamente roubar um cartaz de propaganda do governo. Otto, que tinha 22 anos, passou mais de um ano e meio preso antes de ser enviado em coma de volta para os Estados Unidos, onde morreu poucos dias depois. A Coreia do Norte negou na época as acusações de que o estudante tenha sido torturado e alegou que seu estado foi resultado de uma crise de botulismo e de uma pílula para dormir.

O porta-voz do Ministério norte-coreano reiterou a negação da tortura a Otto. “Nós lhe fornecemos cuidados médicos por razões humanitárias, em consideração à sua falta de saúde, até ele retornar aos Estados Unidos”, disse.

Além de censurar a Casa Branca por usar a morte de Otto para fins de propaganda contra Pyongyang, a agência norte-coreana expressou indignação particular contra Trump e suas recentes críticas ao ditador Kim Jong-un. “O fato de o velho lunático Trump ter atacado a dignidade sagrada de nossa liderança suprema, usando dados falsos cheios de mentiras e fabricação, só serve para redobrar o ódio crescente em relação ao nosso Exército e população contra os Estados Unidos”, aponta o comunicado.

(com agências internacionais)