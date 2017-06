Cães viram heróis em tragédia na China

Os cães tornaram-se personagens marcantes na tragédia do povoado chinês atingido por um deslizamento de pedras que deixou ao menos dez mortos e mais de 100 desaparecidos.

Neste domingo, ganhou o mundo a imagem de um cão que auxilia nas buscas por desaparecidos em Ximno, lugarejo soterrado pelo desmoronamento de uma montanha em razão das fortes chuvas na província chinesa de Sichuan. Apesar das dificuldades da missão, o animal parece manter um semblante sereno mesmo quando é transportado num guindaste sobre os escombros.

E as redes sociais chinesas acompanhavam, também neste domingo, a história emocionante de um cachorro branco com olhar triste que procurava por seu dono entre os destroços do povoado de Xinmo.

A emissora oficial em inglês CGTN mostrou imagens de um socorrista tentando afastar o cachorro dos escombros, mas o animal não queria se mexer.

“Há alguma coisa? Cachorrinho, onde está o seu dono?”, diz a socorrista nas imagens, onde pode-se ver o cachorro sentado sobre os escombros com as orelhas caídas.

“Um cachorro que espera o seu dono e se nega a deixar os escombros comove o coração do país”, escreveu a CGNT no Twitter.

Na rede social chinesa Weibo, muitos internautas se preocupavam com o futuro do animal e se propunham a adotá-lo. “Isso demonstra que os cachorros realmente são capazes de amar”, escreveu um usuário.

Outros aproveitaram para denunciar o consumo de carne deste animal, coincidindo com a celebração em 21 de junho da polêmica festa da carne de cachorro em Yulin, denunciada dentro e fora do país.

zoom_out_map 1 /10 Equipes de emergência usam cachorro para ajudar nos resgates no vilarejo de Xinmo, no sudoeste da China. Um deslizamento de terra deixou 10 mortos e 100 pessoas estão desaparecidas - 25/06/2017 (An Yuan/CHINA NEWS SERVICE/VCG/Getty Images) Deslizamento China

zoom_out_map 2 /10 Equipes de emergência trabalham em busca de possíveis vítimas entre os escombros do vilarejo de Xinmo, no sudoeste da China - 25/06/2017 (VCG/VCG/Getty Images) Deslizamento China

zoom_out_map 3 /10 Equipes de emergência usam cachorro para ajudar nos resgates no vilarejo de Xinmo, no sudoeste da China. Um deslizamento de terra deixou 10 mortos e 100 pessoas estão desaparecidas - 25/06/2017 (CNS/An Yuan/Reuters) Deslizamento China7

zoom_out_map 4 /10 Deslizamento de terra provocado pelas fortes chuvas na região soterrou várias casas no vilarejo de Xinmo, na China - 25/06/2017 (Stringer/Reuters) Deslizamento na China - 25/06/2017

zoom_out_map 5 /10 Um deslizamento de terra deixou pelo menos 120 pessoas desaparecidas, na província de Sichuan (China) - 24/06/2017 (Stringer/Reuters) Deslizamento de terra China

zoom_out_map 6 /10 Equipes de emergência trabalham no local de deslizamento de terra na vila de Xinmo, na China - 25/06/2017 (STR/AFP) China deslizamento

zoom_out_map 7 /10 Deslizamento de terra provocado pelas fortes chuvas na região soterrou várias casas no vilarejo de Xinmo, na China - 25/06/2017 (WANG ZHAO/AFP) Deslizamento na China - 25/06/2017

zoom_out_map 8 /10 Cachorro aguarda seu dono, após um deslizamento de terra que deixou 10 mortos e 100 pessoas estão desaparecidas - 24/06/2017 (CGTN/Reprodução) China

zoom_out_map 9 /10 Equipes de emergência trabalham em busca de possíveis vítimas entre os escombros do vilarejo de Xinmo, no sudoeste da China - 25/06/2017 (CNS/An Yuan/Reuters) China - 25/06/2017

zoom_out_map 10/10 Um deslizamento de terra deixou pelo menos 120 pessoas desaparecidas, na província de Sichuan (China) - 24/06/2017 (Stringer/Reuters) Deslizamento de terra na China

