Americano solto na Coreia do Norte sofreu danos neurológicos

Otto Warmbier, preso em janeiro de 2016 na O universitário americano, preso em janeiro de 2016 na Coreia do Norte e libertado no início da semana, é estável, sofreu um “dano neurológico grave”, informou o Centro Médico da Universidade de Cincinnati nesta quinta-feira. Warmbier foi condenado a 15 anos de prisão sob acusação de tentar arrancar um pôster político em um hotel de Pyongyang no ano passado, mas o governo norte-coreano libertou o jovem na última terça-feira. Ele está em coma há um ano.

A família não acredita na versão norte-coreana sobre os motivos do estado de saúde do filho – em março, logo após o julgamento, o rapaz teria tido uma crise de botulismo, tomou um remédio para dormir e não acordou mais. A toxina botulínica, produzida por uma bactéria encontrada no solo, em alimentos e em fezes de animais, pode provocar paralisia muscular.

Warmbier foi preso em janeiro de 2016 no aeroporto de Pyongyang quando chegava ao fim uma viagem de cinco dias à Coreia do Norte. Eles foi condenado a 15 anos de prisão por cometer “ato hostil” e querer “destruir a unidade do país”. Outros três cidadãos americanos permanecem presos no país comunista, todos de origem norte-coreana.

‘Razões humanitárias’

A Coreia do Norte quebrou o silêncio nesta quinta-feira e afirmou que libertou o prisioneiro americano “por razões humanitárias”. A agência oficial de notícias norte-coreana KCNA relatou, em um breve comunicado, que a soltura de Warmbier foi decidida por um tribunal na terça-feira, sem dar mais detalhes.

“Segundo uma decisão de 13 de junho da Corte Central da RPDC (República Popular Democrática da Coreia, nome oficial do país), o cidadão norte-americano Otto Warmbier, que cumpria uma pena de trabalho, foi devolvido em 13 de junho por razões humanitárias”, disse a KCNA.

Sua libertação aconteceu depois de Joseph Yun, enviado especial do Departamento de Estado dos EUA para a Coreia do Norte, viajar a Pyongyang e exigir a soltura de Warmbier “por razões humanitárias”, o último de uma série de contatos diplomáticos secretos, disse uma autoridade dos EUA.

(Com Reuters)