Tuiteiro marca jantar com estrela do tênis – por culpa de Brady

A tenista canadense Eugenie Bouchard aprendeu uma lição neste domingo: “Nunca aposte contra Tom Brady”. A 45ª colocada do ranking da WTA acompanhou o Super Bowl e torceu pelo Atlanta Falcons, a equipe que esteve muito perto de conquistar seu primeiro título da NFL, a principal liga de futebol americano. Bouchard, no entanto, foi surpreendida com uma aposta de um seguidor e com a impressionante virada do New England Patriots, que faturou o título pela quinta vez, em Houston.

No intervalo da partida, quando o placar apontava 21 a 3 a favor dos Falcons, Bouchard resolveu tripudiar no Twitter. “Eu sabia que o Atlanta ia ganhar, aliás”. Eis que um seguidor não identificado, cuja foto e o nome do perfil se referem ao golfista Tiger Woods, fez a proposta: “Se os Patriots ganharam nós marcamos um encontro?” Ainda confiante, Bouchard respondeu: “claro”.

@geniebouchard if patriots win we go on a date? — TW1 (@punslayintwoods) February 6, 2017

Para surpresa geral, inclusive da brasileira Gisele Bündchen, que enlouquecia nos camarotes, o time de Tom Brady conseguiu reagir e venceu o jogo na prorrogação, por 34 a 28. Bouchard mostrou que tem palavra e respondeu ao vencedor da aposta. “Então…onde você mora?” “Em Chicago e estudo no Missouri. Mas podemos sair em qualquer lugar que você quiser”, respondeu o seguidor.

@geniebouchard Chicago. Go to school in Missouri. We can go on a date where ever you want! 😜 — TW1 (@punslayintwoods) February 6, 2017

Os fãs cobraram Bouchard para que o encontro aconteça. E a tenista canadense mostrou ter aprendido a lição:

Lesson learned. Never bet against Tom Brady 😇 — Genie Bouchard (@geniebouchard) February 6, 2017