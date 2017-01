Sauber anuncia alemão e Nasr deve ficar fora da F1

A Sauber anunciou nesta segunda-feira a contratação do alemão Pascal Wehrlein como um dos seus pilotos para a temporada 2017 da Fórmula 1. Ele ocupará a vaga que pertencia a Felipe Nasr, praticamente inviabilizando a permanência do piloto brasileiro de 24 anos na principal categoria do automobilismo.

Nasr competiu na Fórmula 1 nos últimos dois anos, sendo sempre piloto da Sauber, e teve como melhor resultado um quinto lugar, justamente em sua corrida de estreia. Em 2016, ele terminou em 17º, com dois pontos. Seu parceiro, o sueco Marcus Ericsson, não pontuou, mas seguirá na equipe.

Ao perder seu assento para Wehrlein, o piloto de Brasília tem pouquíssimas opções para seguir na categoria. A principal delas seria competir pela Manor, que ainda não anunciou os seus pilotos para 2017, mas pode nem fazer parte do grid por causa de seus graves problemas financeiros.

Ainda há uma outra vaga disponível no grid, mas ela parece já ter um provável dono. Com a aposentadoria do campeão Nico Rosberg, a Mercedes busca um substituto, que deve mesmo ser o finlandês Valtteri Bottas, hoje na Williams. Caso isso se confirme, a equipe inglesa deve optar pela volta do brasileiro Felipe Massa, que havia decidido se aposentar, mas estaria disposto a reconsiderar sua opção.

Wehrlein, de 22 anos, possui estreita ligação com a Mercedes, o que o havia tornado candidato até mesmo a assumir a vaga de Rosberg na equipe campeã. No entanto, o jovem alemão vai mesmo correr pela Sauber, após estrear na Fórmula 1 em 2016 pela Manor.

Wehrlein foi o mais jovem campeão da história da DTM, a principal categoria de carros de turismo do mundo, baseada na Alemanha, ao vencer o campeonato em 2015. Em sua estreia na Fórmula 1, ele somou apenas um ponto ao terminar o GP da Áustria na décima colocação. A temporada 2017 da Fórmula 1 será aberta em 26 de março com o GP da Austrália, no circuito de Melbourne.

(com Estadão Conteúdo)