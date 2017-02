Brady dará prêmio de MVP do Super Bowl a companheiro: ‘Mereceu’

O astro Tom Brady, que na noite de domingo conduziu o New England Patriots a uma virada histórica sobre o Atlanta Falcons para conquistar o Super Bowl 51, afirmou nesta segunda-feira que o companheiro James White merecia o prêmio de Jogador Mais Valioso (MVP na sigla em inglês) da decisão. Brady, o eleito, revelou que dará a caminhonete que recebeu como prêmio ao colega.

“Não tenho nenhuma dúvida que James White merece. Seu trabalho foi decisivo”, disse Brady na tradicional entrevista dada pelo MVP do Super Bowl, em Houston. O quarterback de 39 anos destacou que White foi um elemento-chave no ataque dos Patriots para romper a defesa Falcons a partir da final do terceiro quarto, o que permitiu a equipe anotar 31 pontos seguidos e reverter um placar de 28 a 3.

White conseguiu 14 recepções e anotou 20 pontos. Além de marcar dois touchdowns por terra, ele ainda fez outro em um passe de cinco jardas de Brady e também foi responsável por uma conversão de dois pontos.

Brady, que conquistou o quarto prêmio de MVP das finais, comparou White ao seu filho Jack, de nove anos, fruto de seu primeiro casamento. “Ele faz as coisas corretas e você nunca consegue ficar zangado com ele. Inclusive, quando ele não participa da jogada e não ocorre tudo bem, ele se sente culpado”, brincou o quarterback, que tem mais dois filhos com a atual esposa, a brasileira Gisele Bündchen.

Dois anos antes, Brady, que para muitos já é o melhor atleta da história do futebol americano, já havia dado sua caminhonete de MVP ao colega Malcolm Butler, quando o inexperiente defensor conseguiu uma interceptação fundamental na vitória sobre o Seattle Seahawks.

Saia justa e roubo – Brady foi apresentado na entrevista coletiva pelo comissário da NFL, Roger Goodell, o homem que definiu a punição de quatro partidas imposta ao quarterback pelo “Deflategate”, o escândalo envolvendo bolas esvaziadas. Não houve, no entanto, qualquer constrangimento ou confronto verbal e os dois chegaram a tirar fotos juntos com os trófeus Vince Lombardi, de campeão do Super Bowl, e Pete Rozelle, de MVP.

Brady ainda comentou sobre o sumiço de sua camisa no vestiário e disse que gostaria de recuperar o item para a posteridade. “Coloquei a camisa na minha mochila e quando voltei ela não estava mais lá. É chato, porque seria uma ótima recordação, mas se ela aparecer no Mercado Livre, me avisem, que vou tentar recuperá-la”, brincou a estrela da NFL.

(Com agência EFE)