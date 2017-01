Belga esnoba Juventus para ganhar R$ 127 por minuto na China

Nem bem 2017 começou e o futebol chinês já voltou a aquecer o mercado da bola. Nesta segunda-feira, o meia Axel Witsel confirmou que defenderá o Tianjin Quanjian. O jogador belga que defendia o Zenit, da Rússia, tinha uma proposta da poderosa Juventus, da Itália, mas disse que pensou no ‘futuro da família’ para fechar contrato de três temporadas com a equipe chinesa, que conta com os brasileiros Jadson e Geuvânio.

Na China, Witsel terá um salário de 16 milhões de euros (55 milhões de reais) anuais, o lhe renderá 37 euros (127 reais) por minuto. A imprensa europeia especula que o Tianjin Quanjian pagará cerca de 50 milhões de euros (171 milhões de reais) por sua contratação. O jogador, que estava apalavrado com a Juventus, explicou sua escolha.

“Foi uma decisão muito difícil, porque eu tinha uma oferta de uma grande equipe, que era a Juventus. Mas, por outro lado, não podia rejeitar a proposta chinesa pelo futuro de minha família”, afirmou o jogador de 27 anos ao site italiano Tuttosport.

“Os dirigentes da Juventus se portaram como cavalheiros comigo. Estou muito agradecido e seguirei sendo um torcedor da Juventus. Eu espero que eles ganhem a Liga dos Campeões. Assim nossos caminhos poderão se cruzar novamente”, declarou Witsel, cujo salário na China é três vezes maior do que aquele oferecido pela Juventus.

Na China, Witsel será comandado pelo ex-zagueiro Fabio Cannavaro, responsável por ter levado o clube à primeira divisão após a demissão do brasileiro Vanderlei Luxemburgo.

Outros nomes de destaque no futebol mundial aceitaram jogar na China em 2017 em troca de salários altíssimos. O argentino Carlitos Tevez saiu do Boca Juniors para jogar pelo Shanghai Shenhua, enquanto o meia brasileiro Oscar deixou o Chelsea pelo Shanghai SIPG. Ele chegou nesta segunda-feira à Ásia e foi bastante celebrado pelos torcedores.

(com Gazeta Press)