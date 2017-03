Vera Verão renasce em tributo aos 30 anos de ‘A Praça é Nossa’

Em comemoração aos trinta anos de A Praça É Nossa, o SBT reviverá personagens antigos em edição especial do humorístico. Atores como Jorge Lafond, Simplício, Canarinho e Maria Teresa serão homenageados por novos nomes do humor brasileiro — entre eles, uma “cria” da emissora concorrente e um modelo aposentado da C&A.

Katiuscia Canoro, a icônica Lady Kate do Zorra Total, estreará na emissora de Silvio Santos como Rossauro, um garoto vestido com o uniforme do Ituano que perturbava Carlos Alberto da Nobrega no banco da praça. Já a modelo Vera Verão voltará na pele de Sebastião Fonseca, o famoso garoto propaganda da C&A. Canarinho, o homem do orelhão, será interpretado por Marcelo Marrom, enquanto Gustavo Mendes, conhecido pela imitação de Dilma Rousseff, dará vida a fofoqueira Vamécia. Mamma Bruschetta e Ivan Santos completam o elenco de humoristas.

O tributo à Praça É Nossa vai ao ar no próximo fim de semana, durante o Domingo Legal. O apresentador Celso Portioli receberá Carlos Alberto da Nobrega, cujo protagonista será vivido pelo filho, Marcelo da Nobrega, que também dirige o especial.