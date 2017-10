Taylor Swift: utopia futurística (e brega) em ‘…Ready For It?’

Duas semanas antes de lançar seu novo álbum, reputation, a cantora americana Taylor Swift divulgou na madrugada desta sexta-feira o segundo clipe extraído do trabalho, da música …Ready For It?. No vídeo, com um visual que lembra a utopia futurística de Blade Runner, Taylor é um robô e luta com sua própria réplica.

O clipe é produzido por Joseph Kahn, que já rodou outros trabalhos da cantora, como Bad Blood, e mantém a estética cheia de efeitos visuais utilizada nos últimos vídeos de Swift. A produção ainda recebeu comparações com o filme Ghost in the Shell – Vigilante do Amanhã, estrelado pela atriz Scarlett Johansson, pela semelhança na estética entre as protagonistas.

No novo clipe, uma Taylor Swift androide acompanha uma duplicata sua nua, que vive em uma espécie de gaiola digital. A cópia ganha cada vez mais força até destruir a original. A mensagem transmitida, mais uma vez, é a de que a “antiga Taylor está morta”, como foi afirmado no clipe de Look What You Made Me Do e a cantora voltará para uma nova fase.

O disco reputation, escrito assim, com letra minúscula, é o sexto álbum de estúdio de Taylor Swift e será lançado no dia 10 de novembro.

(Com Estadão Conteúdo)